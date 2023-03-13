HABER MERKEZİ

İSTANBUL - Yazarımız Hande Ağırman'nın kaleme aldığı Türkiye's Travel Guide "Türkiye Gezi Rehberi" adlı kitabı kitap raflarındaki yerini almıştır.

Türkiye'nin özelliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Türkiye's Travel Guide "Türkiye Gezi Rehberi" adlı İngilizce dilinde yazan Hande AĞIRMAN, kitabının başında verdiği "Türkiye'nin her türlü turizm bilgisi bu küçük rehberde!" özet cümlesiyle da anlaşıldığı kadarıyla Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini, iklimini, doğal kaynaklarını, yemek kültürünü ve kültürel özelliklerini kapsayan "Türkiye Gezi Rehberi"nin İngilizce versiyonu, özellikle ülkemizi gezmeye gelen turistlerin tüm seyahatlerinde ellerinin altında bulundurmaları gereken bir kaynak kitaptır.