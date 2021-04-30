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Türkiye'nin 2 kültür varlığı daha Dünya Geçici Miras Listesi'nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Erzincan Kemaliye Tarihi Kenti ile Mardin Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Orta Çağ Kilise-Manastırları'nın Dünya Geçici Miras Listesi'ne eklendiği duyuruldu.

30 Nisan 2021 Cuma 14:57
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Türkiye'nin 2 kültür varlığı daha Dünya Geçici Miras Listesi'nde

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzincan Kemaliye Tarihi Kenti ile Mardin Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Orta Çağ Kilise-Manastırları, Dünya Geçici Miras Listesi’ne eklendi. Türkiye'nin böylelikle Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki kültür varlığı sayısı 85’e yükseldi.



KEMALİYE TARİHİ KENTİ

Kemaliye ilçesi, tarihsel süreçte İpek ve Kervan yolları üzerinde bulunan kendisine özgü kent dokusu, mimarisi ve özgün evleri ile öne çıkıyor. Doğayı yapılaşmada temel unsur olarak gören bir anlayışla topoğrafyaya oturan yerleşim, Fırat Nehri'nden itibaren yükselen üç ana sekiden oluşuyor. Fırat Nehri, kentsel mekân kurgusunu ve mimariyi etkilemiş; yerleşim birimleri bu etkiye göre oluşturulmuş ve tasarlanmış durumda. Kemaliye yerleşim bütününün ayrılmaz bir parçası olan ve tüm uzunluğu ile yaklaşık 35 kilometre olan Karanlık Kanyon da nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı bin metreye kadar ulaşıyor. Bu haliyle Karanlık Kanyon dünyadaki ilk beş derin kanyon arasında yer alıyor. Karanlık Kanyon, gerek jeolojik yapısıyla, gerekse sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş 'Taş Yol'u ile istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip. 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yol, 400-500 metre yüksekliğe sahip büyüklü küçüklü 38 tünelden oluşuyor ve dünyadaki 'Tehlikeli Yollar' kategorisinde bulunuyor. Kemaliye yerleşim merkezine 4-5 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisi’nde de eski Türk izlerine rastlanıyor. 

MİDYAT ÇEVRESİ GEÇ ANTİK VE ORTA ÇAĞ KİLİSE-MANASTIRLARI

Hristiyanlığın erken dönemlerinden itibaren yoğun imar faaliyetinin yaşandığı manastır mimarisinin erken örneklerini sunan Tur Abdin Bölgesi, tarih boyunca Süryani Ortodoks cemaati ile ilişkilendirilebilen yeni ve kendine özgü bir mimari dilin ortaya çıkışına tanıklık ediyor. Seri adaylık için seçilen manastır ve kiliseler ise, Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi (Yoldath Aloho), Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi. Bazı ortak özelliklere sahip olan ve 6'ncı ile 8’inci yüzyıllara tarihlenen bu yapılar bölgenin karakterinin bir bütün olarak anlaşılmasını sağlıyor. Türkiye'deki farklı inançlara ait zengin kültürel mirasa da önemli bir örnek teşkil ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıErzincan Kemaliye Tarihi KentiMardin Midyat Çevresi
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