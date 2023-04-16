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Türkiye Hayat Emeklilik’ten EYT Reklam Filmi

Türkiye Hayat Emeklilik, EYT ile emekli olacaklar için hazırladığı yeni reklam filmini yayınladı. Gücünü adından alan Türkiye Hayat Emeklilik’in EYT’lilere sunduğu uygun BES fonlarının ve imkânların anlatıldığı reklam filminde, düzenli tasarruf ve yatırım yapma fırsatları vurgulanıyor.

16 Nisan 2023 Pazar 15:05
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Türkiye Hayat Emeklilik’ten EYT Reklam Filmi

İSTANBUL- Türkiye Hayat Emeklilik, BES fonlarıyla ilgili yenilik ve fırsatları şimdi de emekliler için sunuyor. Gücünü adından alan Türkiye Hayat Emeklilik, bu doğrultuda son olarak “EYT ile Emekli Olacaklara Türkiye Hayat Emeklilik Müjdesi!” reklam filmini yayınladı.

Türkiye Hayat Emeklilik’in EYT’liler için hazırladığı reklam filminde, emekli olacak ya da çalışmaya devam edecek vatandaşlara emeklilik birikimlerini altın, hisse senedi gibi diledikleri BES yatırım fonunda değerlendirme imkânı sunulduğu belirtiliyor. Ayrıca BES’e özel %30 devlet katkısından faydalanmaya devam edebileceklerinin de altı çiziliyor. 

Türkiye Sigorta mobil uygulamasında ise EYT’lilere özel online finans danışmanlığı, yabancı dil eğitimi, online diyetisyen hizmeti ve eğitici çocuk aktiviteleri gibi pek çok hizmette özel indirimlerin sunulduğuna vurgu yapılıyor.

Reklam filmi TV, radyo, dijital ve sosyal medya kanallarının yanı sıra, dijital açık hava mecralarında da yer alıyor. 

HABER: SELÇUK BULUT 

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