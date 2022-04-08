Türkiye Exclusive Ödülleri Azerbaycan’da sahiplerini buldu!

Haber: Aslan Sayım

Her yıl Oya Ulucan Event tarafından düzenlenen Türkiye Exclusive Ödülleri /Turkey Exclusive Awards 2022, Bakü'de muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

Büyük çaplı etkinlik tarafından karantina kurallarına uygun olarak düzenlendi.

Törene Türkiye Exclusive Ödülleri'nin kurucusu Oya Ulucan, ev sahipliği yaptı.

Sanat,iş,cemiyet dünyasından bir çok isim geceye katılım sağlarken, Türkiye’den katılım sağlayan ve sağlık alanında bir çok ülkede yatırım yapan iş insanı Mikail Sürer ve bir çok alanda ticari projelere imza atmış iş insanı

Murat Yıldız "Türkiye Exclusive Ödülleri 2022 Azerbaycan" gecesin ödüllerini aldılar.