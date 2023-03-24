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Türkiye bu yılın ilk 2 ayında yaklaşık 4 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin ocak ve şubat aylarında 3 milyon 876 bin 381 yabancı ziyaretçiyi ağırladığını, iki aylık dönemde artış oranının bir önceki yıla göre yüzde 37,31 olduğunu bildirdi.

24 Mart 2023 Cuma 11:50
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Türkiye bu yılın ilk 2 ayında yaklaşık 4 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı
Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılının ilk 2 ayına yönelik turizm verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, Rusya, yüzde 105,99 artışla ocak ve şubat aylarında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu.

Bulgaristan yüzde 33,19 artış oranıyla ikinci, Almanya yüzde 24,6 artış ile üçüncü sırada yer aldı. İran ile Gürcistan da sırasıyla en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasına girdi.

İlk iki ayda Rusya'dan 507 bin 513, Bulgaristan'dan 318 bin 11, Almanya'dan ise 288 bin 124 kişi ağırlandı.

Şubat ayı verileri

Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,35 artışla 1 milyon 870 bin 414 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi.

Şubat ayında Rusya'dan 227 bin 965, Bulgaristan'dan 150 bin 873, Almanya'dan ise 148 bin 169 kişi Türkiye'ye giriş yaptı.

Rusya, şubat ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 103 artışla birinci, Bulgaristan yüzde 17,14 artışla ikinci, Almanya da yüzde 15,16 artışla üçüncü sırada yer aldı.

Almanya'yı İran ve Gürcistan takip etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yabancı ZiyaretçiKültürTürkiye
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