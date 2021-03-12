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TÜRKİSTAN ve TÜRK DÜNYASI Prof. Dr. MUSA YILDIZ ANLATTI

12 Mart 2021 Cuma 19:02
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TÜRKİSTAN ve TÜRK DÜNYASI Prof. Dr. MUSA YILDIZ ANLATTI

VHA/İSTANBUL

Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde Genç Keneş Platformu tarafından organize edilen haftalık online söyleşinin bu haftaki konuğu Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız OLDU.

Sayın Yıldız, akademisyenliğin yanı sıra Araştırmacı Yazar, Dil Bilimci ve birçok üniversitenin Hakem Kurulu, Danışman Kurulu ve Yayın Kurulu üyeliğini yapmaktadır. Aynı zamanda Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürütmüş olup bir Türkistan sevdalısıdır. 

Şu an Gazi Üniversitesi Rektörü görevini yürüten Yıldız, şimdiye kadar birçok konferansa, TV programına konuk olarak katılmış ve genel olarak Hoca Ahmet Yesevi, Türkistan ve Türk Dünyası konularını profesyonelce ele alarak dinleyicilere aktarmıştır. Bu hafta Genç Keneş Platformu üyeleriyle buluşacak, Türkistan ve Türk Dünyası bilgilerini aktardı.

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