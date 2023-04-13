Türkçe pop müziğine yön veren isimler Zorlu'da

İSTANBUL Wings konserleriyle ülkemizin unutulmaz sesleri, Zorlu PSM’nin dinleyicilere sıra dışı içerikler sunan mekanı touché’de müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sibel Tüzün, Pınar Aylin, Suzan Kardeş, Demet Sağıroğlu Nisan ve Mayıs aylarında özel performanslarıyla touché’nin nostaljik atmosferinde hayranlarıyla buluşacak.

WINGS SUNAR: SİBEL TÜZÜN // 14 NİSAN // touché // 21.00

90’lı yıllardan bu yana unutulmaz şarkıların sesi olan ve pop müziğin en başarılı kadın sanatçılardan Sibel Tüzün, özlenen şarkılarıyla, Wings’in konserleri kapsamında 14 Nisan’da Zorlu PSM touché’de müzikseverlerle buluşuyor!

WINGS SUNAR: PINAR AYLİN // 6 MAYIS // touché // 21.00

90’lı yılların Türkçe pop müziğine yön veren isimlerinden biri olan Pınar Aylin, Wings konserleri kapsamında 6 Mayıs akşamı touché’ye geliyor!

WINGS SUNAR: SUZAN KARDEŞ // 20 MAYIS // touché // 21.00

1980'lerden itibaren sinema, tiyatro, reklam ve fotoğraf çekimlerinde makyöz ve kuaför olarak görev yapan Suzan Kardeş, seslendirdiği Boşnakça, Sırpça, Arnavutça, Makedonca ve Türkçe şarkılar ile 20 Mayıs akşamı Wings konserleri kapsamında ile touché’ye geliyor!

WINGS SUNAR: DEMET SAĞIROĞLU // 24 MAYIS // touché // 21.00

“Kınalı Bebek” albümü ile büyük başarı yakalayıp aynı albümde sözleri de kendisine ait olan "Arnavut Kaldırımı", "Hazan Mevsimi", "Yadigar" ve "Gönlünce Yaşa" gibi şarkılarıyla müzikseverlerin hafızalarına kazınan birçok hit şarkısıyla Demet Sağıroğlu, anında 90’lı yıllara ışınlanacağımız konserini gerçekleştirmek için 24 Mayıs akşamı Wings konserleri kapsamında Zorlu PSM touché’de hayranlarıyla bir araya geliyor!

HABER: MERVE ELÇİ