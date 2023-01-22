Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.404,43
ALTIN
1.162,30
DOLAR
18,81
STERLİN
23,27
EURO
20,43
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
KOSGEB 12 Sözleşmeli Bilişim...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden yeterlilik sınavı ilanı
Devlet Su İşleri Genel...
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Model alacak
Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Model...
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TÜRK SİNEMASININ EFSANE İSMİ FATMA GİRİK ŞİŞLİ’DE ANILACAK

 24 Ocak 2022 tarihinde aramızdan ayrılan sinema sanatçısı ve Şişli Belediyesi’nin efsanevi başkanı Fatma Girik, ölümünün 1. Yıldönümünde belediye başkanlığı yaptığı Şişli'de yol arkadaşları, dostları ve sevenleriyle birlikte anılacak.

22 Ocak 2023 Pazar 17:48
TÜRK SİNEMASININ EFSANE İSMİ FATMA GİRİK ŞİŞLİ’DE ANILACAK

İSTANBUL

Hayat verdiği yüzlerce karakterle Türk sinemasında derin izler bırakan; dürüst, adil yönetim anlayışıyla Türk siyasetinde fark yaratan, Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından Fatma Girik ölümünün 1. Yıldönümünde, 1989-1994 yılları arasında başkanlık görevini yürüttüğü Şişli’de anılacak. 24 Ocak Salı, saat 19.30’da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenecek olan anma etkinliğine sanatçının ailesi, dostları, siyasette yol yürüdüğü arkadaşları ve sevenleri katılacak.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenecek anma etkinliğine; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Prof. Dr. Nurettin Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi 22 ve 23. Dönem Milletvekili Mustafa Özyürek, Fatma Girik’in yeğeni ve manevi kızı Fatma Ahu Turanlı, kardeşi Günay Girik, sanatçının bir dönem menajerliğini yürüten Gazeteci - Yazar Bircan Usallı Silan, sanatçı ve gazeteci dostları; Nur Sürer, Müjdat Gezen, Meral Orhonsay, Çiğdem Tunç, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Işıl Arkın, Halil Ergün, Engin Çağlar, Burçak Evren, Cengiz Özkarabekir, Ümit Efekan, Gül Sunal, Ezo Sunal ve birçok tanınmış isim katılacak. Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından bir diğeri olan Filiz Akın ise video mesajıyla törene katılım sağlayacak. Etkinlikte dostları Fatma Girik’i anlatırken, sanatçının kayıtlı şarkıları ise gramofondan dinlenecek.

Almina Besra BABAR

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
şişliTürk SinemasıEfsaneFatma GirikAnmaAlmina Besra BABARönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası Sanatçı Andreas Georgiadis’in “Geri Dön / Konstantinos Kavafis’e İthaf” Sergisi Açıldı 
Uluslararası Sanatçı Andreas Georgiadis’in “Geri Dön / Konstantinos Kavafis’e İthaf” Sergisi Açıldı 
Yeni Kitap: yaşamak da bulaşıcı olsa
Yeni Kitap: yaşamak da bulaşıcı olsa
Yaşama Bağımlılanmayın!
Yaşama Bağımlılanmayın!
Dalaman'daki tarihi Atatürk Köprüsü restore ediliyor
Dalaman'daki tarihi Atatürk Köprüsü restore ediliyor
YAZAR SEVGİ KELEŞ, BAŞARILI OLMANIN ALTIN KURALLARINI AÇIKLADI
YAZAR SEVGİ KELEŞ, BAŞARILI OLMANIN ALTIN KURALLARINI AÇIKLADI
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 22 Ocak'ta AKM'de konser verecek
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 22 Ocak'ta AKM'de konser verecek
JALE AK, SENARYOSUNU YAZDIĞI FİLMİN ÇEKİMLERİNE HAZIRLANIYOR
JALE AK, SENARYOSUNU YAZDIĞI FİLMİN ÇEKİMLERİNE HAZIRLANIYOR
LALE VAKFI SANAT DÜNYASININ BULUŞMA NOKTASI OLDU
LALE VAKFI SANAT DÜNYASININ BULUŞMA NOKTASI OLDU
Hem Memur Hem Şair!
Hem Memur Hem Şair!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi