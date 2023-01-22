TÜRK SİNEMASININ EFSANE İSMİ FATMA GİRİK ŞİŞLİ’DE ANILACAK

İSTANBUL

Hayat verdiği yüzlerce karakterle Türk sinemasında derin izler bırakan; dürüst, adil yönetim anlayışıyla Türk siyasetinde fark yaratan, Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından Fatma Girik ölümünün 1. Yıldönümünde, 1989-1994 yılları arasında başkanlık görevini yürüttüğü Şişli’de anılacak. 24 Ocak Salı, saat 19.30’da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenecek olan anma etkinliğine sanatçının ailesi, dostları, siyasette yol yürüdüğü arkadaşları ve sevenleri katılacak.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenecek anma etkinliğine; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Prof. Dr. Nurettin Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi 22 ve 23. Dönem Milletvekili Mustafa Özyürek, Fatma Girik’in yeğeni ve manevi kızı Fatma Ahu Turanlı, kardeşi Günay Girik, sanatçının bir dönem menajerliğini yürüten Gazeteci - Yazar Bircan Usallı Silan, sanatçı ve gazeteci dostları; Nur Sürer, Müjdat Gezen, Meral Orhonsay, Çiğdem Tunç, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Işıl Arkın, Halil Ergün, Engin Çağlar, Burçak Evren, Cengiz Özkarabekir, Ümit Efekan, Gül Sunal, Ezo Sunal ve birçok tanınmış isim katılacak. Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından bir diğeri olan Filiz Akın ise video mesajıyla törene katılım sağlayacak. Etkinlikte dostları Fatma Girik’i anlatırken, sanatçının kayıtlı şarkıları ise gramofondan dinlenecek.

Almina Besra BABAR