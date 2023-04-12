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Türk Sineması Değerlendirmesi 3 Dilde Yayımlandı

Türk Sineması Değerlendirmesi üstüne Rıza Oylum’un yazısı Güney Kore’de ve İran’da Yayımlandı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 17:44
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Türk Sineması Değerlendirmesi 3 Dilde Yayımlandı

İSTANBUL- Türk sinemasının 2022 yılı değerlendirmesi; Güney Kore’de yayımlanan Culture dergisinde Korece ve İngilizce olarak, İran’da yayımlanan Film dergisinde ise Farsça yayımlandı. Sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum’un kaleme aldığı 2022 yılında Türkiye’deki sinema sektörü incelemesini içeren yazıda; 2022’de kaç filmin vizyona girdiği, en çok izlenen filmler, Bergen filmi gibi biyografi filmlerinin çok talep görmesi, komedi filmlerinin izlenme oranında yaşanan düşüş ve korku filmlerinin üretimi üzerine yoğunlaşıldı. Yazıda; yerli animasyonların sayılarının çoğalması ve Arthouse filmlerin gişede başarı gösterememesine rağmen Emin Alper’in yönettiği Kurak Günler’in vizyon başarısının altı çiziliyor.

HABER: SELÇUK BULUT 

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