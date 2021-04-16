TÜRK SİNEMASI ABD’DE

HABER: NEDRET HOTUN
Sinemamızın son dönem yapımlarından festival yolculuklarıyla bahsettiğimiz filmleri bu hafta ABD’de Türk Sineması’ndan örneklerin yer aldığı 20.Boston Türk Film Festivali’nin programında yer alacak. 15-30 Nisan’da düzenlenecek festivalin programından söz edelim.
Salgın nedeni ile çevrim içi gerçekleşecek festivalde Reha Erdem’in son filmi ‘Seni Buldum Ya’, Reis Çelik’in ‘Ölü Ekmeği’, Ercan Kesal’ın ‘Nasipse Adayız’, Serhat Karaaslan’ın ‘Görülmüştür’, Tankut Kılınç’ın ‘Dersaadet Apartmanı’ Ümit Ünal’ın ‘Aşk, Büyü vs’ ve Barış Akay’ın ‘Aden’ isimli uzun metraj filmleri yer alıyor.
Boston Film Festival programı hakkında daha fazla bilgiye ‘www.BostonTurkishFilmFestival.org’adresinden ulaşılabilecek.
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