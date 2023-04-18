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Türk mutfağını dünyaya tanıtıyor

Osmanlı Saray Mutfağı ve Türk Mutfağı denince, ilk akla gelen isimlerden biri olan Şefika Günyel Gastro Milliyetçiliğin en büyük temsilcilerinden biri olarak biliniyor. Bu özelliği ile de Ramazan ayında Euro D kanalında yaptığı tv programı ile de adından oldukça söz ettiriyor.

18 Nisan 2023 Salı 10:33
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Türk mutfağını dünyaya tanıtıyor

İSTANBUL- Kendi aile kökeninin de Osmanlı saraylarına dayandığı bilinen Günyel, Osmanlı Saray Mutfağı ve Türk yöresel mutfaklarının unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini özellikle ev hanımlarının da rahatça evlerinde uygulayabileceği şekilde yeniden reçetelendirip sunmakla kalmayıp bütün bu yemeklerin ve kullanılan malzemelerin hikayelerini ve tarihçelerini programında anlatarak sadece Türklerin değil, Türk mutfağını merak eden Avrupa'nın da ilgi odağı haline geldi.

Kendisi Türk mutfağına adadığını her fırsatta belirten Şefika Günyel, Dünya mutfağının son yıllarda çok rağbet gördüğü halde  neden Osmanlı Saray Mutfağı ve neden Türk yöresel mutfağı üzerine yoğunlaştığını bakın nasıl anlattı.

“Yemek bir ülkenin en önemli kültürüdür. Kendi kültürünü tam manasıyla bilmeyen uygulamayan. Bunu anlatmayan hiçbir ülkenin dünya üzerinde bir yer edilebileceğine kesinlikle inanmıyorum. Orta Asya'dan Mezopotamya'ya gelen, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında şekillenmeye başlayan ve 700 yıl varlığını sürdürmüş olan Osmanlı İmparatorluğu zamanında özellikle 15 yy dan sonra en şaşalı dönemini yaşayan böyle bir egemenliğin, geniş bir mutfak kültürüne sahip olması kaçınılmaz. Her daim yeniliğe açık olan bu mutfak aslına bakarsanız bütün dünyaya ilham verdi ve en acısı da Türk mutfağı dışında dünyanın birçok mutfağında isimleri farklı olsa da teknikleri ve yemekleri ile devam ediyor. Bizim olanı bizden alanlara, bu bizim yemeğimiz diyenlerle savaşıp geri alabilmemiz için herkesin bütün bu yemekleri isimleri, reçeteleri ve hatta tarihçeleri ile bilip anlatması ve gelecek nesillere aktarması gerek diye düşünüyorum” dedi.

HABER: GİZEM ÇAKAL 

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Anahtar Kelimeler:
Şefika Günyel Gastro
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