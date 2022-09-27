TÜRK MODACIYA ATİNA’DA ÖDÜL

HABER: NEDRET HOTUN

Dünyaca ünlü moda kanalı Fashion TV’nin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlediği “Fashiontv Awards” ödül töreninde Türk modacı Cafer Andıç, "En İyi Çıkış Yapan Yerel Modacı" ödülünü aldı. İlk kez bir Türk moda tasarımcısının ödül aldığı tören, başkent Atina’daki tarihi Akropolis'te yapıldı. Gecede bir de defile yapan Cafer Andıç, Yunan modacılarının ve sosyetesinin beğenisi kazandı.

En son geçtiğimiz Haziran ayında Tekirdağ’daki bir lavanta bahçesinde oldukça ses getiren ve birbirinden ünlü mankenlerin podyuma çıktığı defileye imza atan Cafer Andıç, gecede bir de tasarımlarını sergilediği defile yaptı. Yunanlı modacıların ve sosyetesinin dikkatini üzerine çeken Cafer Andıç “Böyle önemli bir organizasyonda yer almak ve tasarımlarımla buradaki herkesin dikkatini çekmek gerçekten heyecan verici. Fashion TV ailesine emeklerimi gördükleri ve takdir ettikleri için çok teşekkür ederim” dedi.