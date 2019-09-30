“TÜRK İŞBİRLİĞİNİN MİMARI”

“Türk Dünyası’ndaki birlik ve beraberliği, karşılıklı ilişkileri korumak gelecek nesiller için de son derece önemlidir. Kitap, taş üzerine kazılan damga gibi bilince işlenip kaydedilir. Dolayısıyla Kurucu Cumhurbaşkanımızın Türk Dünyasındaki rolünü etraflıca ele alan devlet başkanlarının, ünlü siyasetçilerin, aydınların değerli düşünceleri derlenen bu kitabı okuyan herkes kökleri derinlere uzanan kardeşliğimizi derinden anlayacaktır”

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekulı

Haber ve fotoğraflar: M. KEMAL SALLI

Kazakistan Büyükelçiliği ve Uluslararası Türk Akademisi işbirliği ile tarihi Nahçıvan Anlaşması’nın 10. yıldönümü dolayısıyla, 26 Eylül 2019 günü, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği’nde bir tören gerçekleştirildi. Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in mimarı olduğu Nahcıvan Anlaşması’nın kardeş ülkelerin işbirliğine yaptığı katkıların anlatıldığı törende, Uluslararası Türk Akademisi’nce hazırlanan “Türk İşbirliğinin Mimarı” kitabının tanıtımı yapıldı.

Nahçıvan Anlaşması’nın 10. yıldönümü ve “Türk İşbirliğinin Mimarı” kitabının tanıtımı törenine Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yalçın Topçu, Türk Keneşi Aksakallar Konseyi’nin Türk üyesi Prof. Dr. Mustafa İsen, Türk Keneşi Genel Sekreteri Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Orhan Işık, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Omuraliev ve Özbekistan Büyükelçisi Alişer Agzamhojaev, AK Parti Kurucu Üyesi ve eski Kazakistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Haluk İpek, Türkiye Cumhuriyeti eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Cumhuriyeti 60. Hükümeti Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, TBMM Milletvekilleri İsmail Kaya ve Feyzi Berdibek, Büyükelçi Hulusi Kılıç, Ekoavrasya Başkanı Hikmet Eren, Türk sinemasının ünlü aktörü Serdar Gökhan, Önce Vatan Haber Müdürü M. Kemal Sallı ile stratejik araştırma merkezleri başkanları, diplomatik misyon temsilcileri, kanaat önderleri, basın mensupları ve Türkiye’de eğitim görmekte olan Kazak gençleri ile Kazak diasporası temsilcileri katıldı.

Tören öncesinde TBMM Başkanı Pof. Dr. Mustafa Şentop ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın gönderdiği kutlama mesajları okundu. Mustafa Şentop gönderdiği mesajında, “Türk işbirliğinin artık belirli bir düzeye ulaştığını ve ‘Türk İşbirliğinin Mimarı’ kitabının çok taraflı politik ve ekonomik işbirliğinin gelişimine önemli katkı sağlayacağına duyduğu güveni” belirtiyordu.

BÜYÜKELÇİ SAPARBEKULI: “KİTAP, TAŞ ÜSTÜNE YAZILAN TAMGA GİBİDİR.”

Kazakistan Büyükelçisi Büyükelçi Abzal Saparbekulı, törende yaptığı konuşmasında, “Türk Dünyası’ndaki birlik ve beraberliği, karşılıklı ilişkileri korumak gelecek nesiller için de son derece önemlidir. Kitap, taş üzerine kazılan damga gibi bilince işlenip kaydedilir. Dolayısıyla Kurucu Cumhurbaşkanımızın Türk Dünyasındaki rolünü etraflıca ele alan devlet başkanlarının, ünlü siyasetçilerin, aydınların değerli düşünceleri derlenen bu kitabı okuyan herkes kökleri derinlere uzanan kardeşliğimizi derinden anlayacaktır” dedi.

Büyükelçi Saparbekulı, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in aynı kökten gelen milletleri biraraya getirerek, kardeş ülkeler arasında kopmuş olan altın köprüyü yeniden inşa ettiğini ve “Türk Dünyası’nın Aksakalı”nın bu tarihi girişimiyle 3 Ekim 2009 tarihinde Türk Keneşi kurulduğunu, Nahçıvan Anlaşması’nın imzalandığını belirtti.

Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman da, törende yaptığı konuşmada, Nursultan Nazarbayev’in kararlı iradesi ve bilgeliği sayesinde Türk Dünyası’nın işbirliği ve birleşme konusunda önemli adımlar attığını anlattı. Türk Keneşi’nin geçen 10 yılda elde ettiği başarılarına değinen Kocaman, Türk İş Konseyi, Türk Üniversiteler Birliği, Gençlik Platformu gibi önemli kuruluşların çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü, “Orta Koridor” taşımacılık projesinin hayata geçirildiğini ve geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın göbeğinde, Budapeşte’de, Türk Keneşi ofisinin açılmasının önemini vurguladı. Özbekistan’ın da Türk Keneşi’ne katılmasını sevindirici bir gelişme olarak değerlendirdi.

DARHAN KIDIRALİ: “NAZARBAYEV TÜRK DÜNYASI’NIN ATATÜRK’ÜDÜR”

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali de, Nahçıvan Anlaşması’nın 10. yıldönümü ve “Türk İşbirliğinin Mimarı” kitabının tanıtımı töreninde yaptığı konuşmasına Türk milletini bugünkü Türk Dili Bayramı’nı kutlayarak başladı. Kıdırali, “Türk İşbirliğinin Mimarı” adlı kitabın çoğunlukla akademisyen tarafından Nazarbayev hakkında yazılan makalelerden oluştuğunu söyledi. Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’i Atatürk’e benzeten Kıdırali, Nazarbayev’in Türk Keneşi, Türk Akademisi, TürkPA gibi kuruluşlara “Türk” ismini verdiğini belirtti.

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Nursultan Nazarbayev’in 1990’lı yıllardan itibaren Türk Dünyası’nın birleşmesi adına planlı, sabırlı ve kararlı olarak çalıştığını dile getiren Darhan Kıdırali, Türk Dünyası da, bu unutulmaz çalışmalarından dolayı O’nu, “Türk Keneşi’nin Ömür Boyu Onursal Başkanı” olarak ödüllendirdiğini belirtti. Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Kıdırali, Elbası Nursultan Nazarbayev’in tarihimize ve kültürümüze yaptığı benzersiz çalışmalarla, tarihte gururla andığımız büyük Türk ünlüleri gibi silinmez bir iz bıraktığını, Türk kimliğinin ruhunu yüceltme konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

YALÇIN TOPÇU VE NAMIK KEMAL ZEYBEK’E ALTIN MADALYA

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, yakın tarihin çok önemli değişimler yaşandığı bir döneminde bağımsızlığını ilan eden Türk ülkelerinin kardeş Türkiye ile bağ kurmalarına paha biçilmez destekler veren eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek’e ve bugün Türk Dünyası’nın işbirliğine büyük katkılar yapmakta olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya Nahçıvan Anlaşması’nın 10. Yıldönümü vesilesiyle Akademi’nin özel altın madalyalarını takdim etti.

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Elbası Nursultan Nazarbayev’i Türk Dünyası’nın çekim noktası olarak nitelendiren ünlü Türk devlet adamı Namık Kemal Zeybek, O’nu, bugünkü Türk Dünyası’nın “Bilge Kağanı” olarak değerlendirdi. Namık Kemal Zeybek Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Türk Dünyası konusunda yaptığı unutulmaz çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi, anılarını anlattı.

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Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in hayatı boyunca yüklendiği çok önemli görevlerin kazandırdığı birikimlerle çok değişik konularda derin bilgi sahibi olduğunu dile getiren Zeybek, O’nu, “Atatürk’ü en iyi anlayan kişi” olarak nitelendirdi. Zeybek, Elbası Nursultan Nazarbayev’in herkesi şaşırtan son kararını, “Nazarbayev’in halkın ruhunu, beklentilerini dikkate alarak verdiği tarihi bir karar” olarak niteledi; Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev’i ise, “Elbası’nın yolunu sürdürecek son derece tecrübeli, bilgili ve entellektüel bir devlet adamı” olarak değerlendirdi.

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Türk Keneşi Daimi Sekreterliği’nin Nursultan Nazarbayev’in teklifi ile kurulduğunu ve başarılı çalışmalarını günümüzde de sürdürmekte olduğunu belirten eski Kültür Bakanı Zeybek, Elbası’nın Türk dili konuşan kardeş ülkeleri yakınlaştıracak pekçok kuruluşun mimarı ve birçok inisiyatifin de destekçisi olduğunu söyledi.





Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da, Nahçıvan Anlaşması’nın 10. yıldönümü ve “Türk İşbirliğinin Mimarı” kitabının tanıtımı töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın toplantı katılımcılarına selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, Nursultan Nazarbayev’in, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı günden bu yana, yalnızca Türk Dünyası’nın esenliği için değil, dünyada yaşamakta olan tüm insanların refahı ve küresel barışın korunması için barışı için elinden geleni yapmakta olduğunu belirtti.

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BAŞDANIŞMAN TOPÇU: “TÜRK KENEŞİ’NİN MİMARI NAZARBAYEV’DİR”

Türk Keneşi mimarının Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev olduğunu belirten Başdanışman Topçu, “teşkilatın asıl amacının kardeş ülkeleri işbirliği çatısı altında biraraya getirmek, küresel barışı korumak, adalet, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma sağlamak” olduğunu söyledi.

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Başdanışman Yalçın Topçu, konuşmasının devamında, Elbası Nazarbayev’in “Kazakistan, tüm Türk milletinin kutsal ata yurdudur” sözüne değinerek, Türk Dünyası’na ve kardeşlerine yüreği ve gönlünü açan Elbası’na derin minnettarlığını ve saygılarını bildirdi. Tanıtımı yapılan “Türk İşbirliğinin Mimarı” kitabının, “Türk Dünyası’nın Aksakalı” Nursultan Nazarbayev’i her yönüyle tanımamızı sağlayacak çok değerli bir eser olacağını söyledi.

“TÜRK İŞBİRLİĞİNİN MİMARI” KONUSUNDA BİLGİ NOTU: On yıl önce, 3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan/Azerbaycan’da, kardeş ülkelerin devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleşen zirvede, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in girişimiyle “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Anlaşması” imzalanmış ve bu anlaşmayla, “Türk Keneşi” olarak anılan yeni bir uluslararası kuruluş ortaya çıkmıştı. Özbekistan’ın da katılıma kararı almasından sonra giderek büyüyen Türk Keneşi’nin sınırları, geçtiğimiz günlerde Macaristan’ın gözlemci üye olarak katılmasıyla Avrupa içlerine kadar genişlemiştir.

Uluslararası Türk Akademisi’nin girişimiyle hazırlanan “Türk İşbirliğinin Mimarı” adlı eser, devlet başkanlarının, ünlü siyasetçilerin, akademisyenlerin ve entelektüellerin Türk Dünyası’nın Aksakalı, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbası Nursultan Nazarabayev hakkındaki duygu ve düşüncelerini yansıtan makalelerden oluşmaktadır.

Kitapta yer alan yazılar, tarihin akışına yön veren bilge lider Nursultan Nazarbayev’in, ortak bir tarihi ve kültürü paylaşan kardeş ülkeleri, İsmail Gaspıralı’nın “Dilde birlik, fikirde birlik, işde birlik” mefkuresi altında biraraya getirme konusunda yaptığı olağanüstü çalışmaların yanı sıra, küresel barışa yaptığı tarihi katkıları anlatmaktadır.

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