Türk futbol tarihine dair anılar bu sergide canlanıyor

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda bizzat açılışı gerçekleştirilen ‘Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’nde Türk futbol tarihinin en önemli eserleri ve belgeleri yer alıyor. 3 Kasım 2022 – 3 Mayıs 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ziyarete açık olacak sergide yer alan yüzlerce tarihi futbol materyali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakından ilgisi ile aylarca süren hummalı çalışmalar sonucu müzelerden ve futbol insanlarından temin edilerek bir araya getirildi.



Sergide; 19’uncu yüzyılın sonlarında başlayan Türk futbol tarihinden futbol topları ve belgelerden Enver Paşa’nın donanma mecmuasında yer alan futbola ilişkin ilavelere, Türk futbol takımlarının yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılardan Galatasaray’ın kazandığı UEFA Kupası’na ve Süper Kupa’ya, A Milli Erkek Futbol Takımı’nın 2022 Dünya Kupası’nda elde ettiği 3’üncülüğe dair belgelerden efsane futbolcuların formalarına kadar bu zaman kadar görülen veya ilk defa görücüye çıkmış Türk futbol tarihinin en önemli eserleri ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Sergide ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın futbol oynadığı dönemde terlettiği forması ve siyasetçi olduğu dönemde yer aldığı dostluk maçlarında kullandığı futbol malzemeleri de yer alıyor.



“AYLARCA SÜREN HUMMALI ÇALIŞMALAR SONUCU ESERLER TOPLANDI”



Sergiye ilişkin Demirören Haber Ajansı’na (DHA) bilgiler veren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Koordinatörü Talha Turhal, “Türk futbol tarihi 19’uncu yüzyılın sonlarında başlıyor, 20’nci yüzyıldan sonra da devam ediyor. Burada ilk örneklere, ilk karşılaşmalara dair arşiv belgeleri var. Dört büyüklerin ve bazıları kapanmış olan spor kulüpleriyle ilgili arşiv belgeleri mevcut. Enver Paşa’nın çıkarttığı donanma mecmuasında yer alan futbol ilaveleri mevcut. Spor Alemi Dergi’sinin ansiklopedi haline gelmiş hali de sergide yer alıyor. Şut ve Gol Sergisi’nde yüzlerce materyal yer alıyor. Kupalar, formalar, madalyalar yer arıyor. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle biz sergi organizasyonunu gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin çalışanlarının aylarca süren araştırmaları ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun katkılarıyla futbol objelerini topladık. Gerek müzelerden, gerek futbol insanı şahıslardan bu objeler buraya getirildi ve sergileniyor. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış saha dizilimleri yer alıyor. Halit Kıvanç ile ilgili özel bir köşemiz de sergide bulunuyor” dedi.