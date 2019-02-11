Türk el sanatları ücretsiz kurslarla yaşatılıyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk kültüründe önemli yere sahip el sanatlarının unutulmaması için ücretsiz kurslar düzenledi. Tezhip, çini, minyatür, ahşap boyama, keçe-ıslak keçe, deri tablo yapımı, gümüş takı işlemeciliği, ahşap oyma, tel kırma, dantel anglez, iğne oyası, otantik giyim, bez bebek, saçaklama, kitre bebek yapımı, tutkallı hamur çiçek, kilim dokuma, dekoratif el sanatları, seramik, alüminyum rölyef, kağıt rölyef, cam boncuk, kağıt oyma, filografi, taş baskı, hüsn'i hat, su kabağı işlemeciliği, takı tasarımı, ebru ve kaligrafi gibi branşlardaki eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kursiyerlerin, aile ekonomilerine destek olmak, bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak, sanatsal bilgilerini geliştirmeyi hedefleyen 8 noktadaki 50 farklı branşta verilen kurslara, 2 bin kişi kayıt yaptırdı.



Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Türk el sanatlarına olan ilginin her geçen yıl artığını belirterek, "Belediyelerin görevi sadece alt ve üst yapı çalışmaları yapmak değil, aynı zamanda değerlerimize sahip çıkarak vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel alanda da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamaktır. Geleneksel Türk el sanatlarımızın yaşayarak gelecek nesillere aktarılması çok önemli. İsteyen tüm vatandaşlarımızı bu merkezlerimizde verdiğimiz ücretsiz kurslarımıza davet ediyorum" dedi.



El sanatları eğitimine katılan kursiyerlerden Meryem İlkin, kursta eğlenceli zaman geçirdiğini belirterek, "El sanatlarına ilgim vardı, arkadaşlarımın tavsiyesiyle geldim. Buradan çok memnunum, ortam çok güzel. Boş vaktini değerlendirmek isteyenlere tavsiye ederim" diye konuştu. Gülay Öztürk ise, yeni bir şey öğrenmenin mutluk verici olduğunu ifade ederek, "Evde oturmaktansa buraya gelip bir şeyler üretmek güzel" dedi.