TÜRK DÜNYASINDAN USTALAR GEÇİDİ 

GÖKHAN GÜLER

ANKARA

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 2019 sezonunu anlamlı ve coşkulu bir müzik şöleniyle kapattı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu, Türk Dünyasından Ustalar Geçidi ile coştu, Türkiye’den Azerbaycan’a, Kazakistan’dan Kırgızistan’a, Kırım’dan Kerkük’e, Gagauz Yeri’nden Kalmıkya’ya şarkılar, türküler, danslar birbirini sarmaladı, salonu tıklım tıklım dolduran izleyicilerin yüreklerinde yankılandı.

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, her zamanki ruhu ve enerjisi ile Türk Dünyasının ayrı ayrı bölgelerine ait müzikleri ve dansları ile izleyenleri coşturdu. Ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Ömer Faruk Belviranlı ve Necmettin Akben ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü, Prof. Erol Parlak Türk müziğinin en nadide parçaları ile mikrofon karşısına geçtiler.

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun kurucularından İrfan Gürdal kendi bestesiyle izleyicilerin huzuruna çıkarken Türkiye’de yaşayan Kırgız asıllı sanatçı Parkhat Bazakov, Kazakistan’ın en meşhur şarkılarından birisiyle izleyicileri etkilemeyi başardı. Sanatçının, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu dansçılarının şaman dansı eşliğinde seslendirdiği Amanat eseri büyük beğeni topladı.

Gecenin onur konuğu ise Azerbaycan’dan gelen Karabağ Mugam Grubu idi. Azerbaycan’ın Devlet Sanatçısı Mensum İbrahimov’un buğulu sesiyle Azerbaycan müziğinin eşsiz güzelliği CSO salonunu doldurdu, dinleyenleri meftun etti. Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu şefi Abdullah Alper Kurbani’nin tarıyla gruba eşlik ettiği dakikalar ise coşkuyu başka bir boyuta taşıdı.

Gecenin en etkileyici anlarından birisi ise “Sendeki kaşlar” türküsünün Gagauz, Türkiye ve Azerbaycan versiyonlarının harmanlandığı final sahnesi oldu. Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu ile Garabağ Mugam Grubu’nun birlikte icra ettiği türkü dakikalarca alkış aldı. Geceye damgasını vuran ise Mensum İbrahimov’un Azerbaycan milli marşının yazarı Ahmet Cevat’ın “Çırpınırdı Karadeniz” eserini mugam ile icra etmesi oldu…

Muhteşem gecenin an duygulu anları ise Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu şefi Abdullah Alper Kurbani’nin emekliliğe ayrıldığının duyurulması ile birlikte yaşandı. 4 senedir yönettiği topluluk, Abdullah Kurbani’ye duygu dolu bin mesaj yazılı çiçek buketi ve alkışlarla veda etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Necmettin Akben, “o kelimeyi dile getirmek istemiyorum” diyerek sanatçının hiçbir zaman emekli olmadığını, Abdullah Kurbani’nin sanatına ve hizmetlerine her zaman ihtiyaç olduğunu söyledi. Akben, Abdullah Kurbani’nin emeklerinin asla unutulmayacağını, kendisi ile yol arkadaşlığının süreceğini ifade etti.

Ayakta alkışlanan Abdullah Kurbani ise duygusal bir konuşma yaparak tüm ekip arkadaşlarına, izleyicilerine, ailesine ve dostlarına teşekkür etti.

Gece, Garabağ Mugam Grubu’u üyeleri Mensum İbrahimov, Elçin Haşımov, Elnur Ahmedov ve Kamran Kerimov’un Azerbaycan’dan getirdiği iki anlamlı hediyeyi şefe takdim etmeleriyle son buldu. Hediyelerden ilki, Abdullah Kurbani’nin hocası, Azerbaycan tar sanatının duayenlerinden olan Ehsen Dadaşov’un 95.doğum yıldönümü dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ve ailesi tarafından imzalanarak gönderilen “Ehsen sene Ehsen” isimli kitaptı. Bir diğer hediye ise Karabağ Mugam Grubu’nun şef Abdullah Kurbani’nin resminin işlendiği Azerbaycan ipek halısıydı. Abdullah Kurbani, iki hediyenin de kendisi için manevi anlamının çok büyük olduğunu ifade etti.