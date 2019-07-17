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Türk Dünyası Yalova’da buluşuyor

Türk Dünyası Yalova’da buluşuyor

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:11
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Türk Dünyası Yalova’da buluşuyor

M. KEMAL SALLI / İSTANBUL

22. Türk Boyları Kültür Şöleni 18-22 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türk Dünyası 22 yıldır Yalova’da, Yalova Folklor Eğitim Merkezi’nin (YAFEM) düzenlediği TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ etkinliklerinde biraraya geliyor. 

Çeşitli ülkelerinden gelen Türk ve akraba toplulukları gösteri gruplarının Yalova, Bursa, Orhangazi’de yaptıkları gösterilerle, YAFEM TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ bölgesel bir şölen olarak kutlanıyor. 

Bu yılki TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ de, Türk Dünyası’nın çeşitli yörelerinden gelen gösteri gruplarının katılımıyla geçen yıllarda olduğu gibi, bu yılda coşkuyla kutlanacak. Binlerce yıllık Türk kültüründen örnekler sergilenecek. 

TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ etkinlikleri çerçevesinde TÜRK DÜNYASI ŞAİR ve GAZETECİLERİ BULUŞMASI da gerçekleştirilecek. Kardeş ülke ve topluluklardan gelen onlarca yazar, şair ve gazeteciler, etkinlik boyunca gerçekleştirecekleri toplantı ve konferanslarla Türk Dünyası’nın sorunlarını anlatacaklar, çözüm önerileri sunacaklar.

YAFEM Yönetim Kurulu Başkanı Özer KOYUNCU, 22. TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ dolasıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yalova YAFEM derneği tarafından Türk ve akraba topluluklarının bölgemiz insanları tarafından sosyal kültürel manada; Dilde, fikirde, işde birlik anlayışı ile tanışmalarını sağlamak asıl gayemizdir

Bu maksatla ,Türk Dünyası’ndan10 ülkeyi temsilen Halk oyunları toplulukları;13.Türk Dünyası Basın Mensubları Buluşması, Şairler Buluşması, “TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkentleri” konulu resim sergisi, geleneksel ve olimpik okçuluk atış standında ok atma gösterileri gerçekleştirilecektir.

Türk Dünyasını Yalovada buluşturan Şölenimize Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kabardin, Azerbaycan, İran-Kaşgay Türkleri, Kosova, Başkurtistan, Özbekistan, Kazakistan, Irak Türkmenleri ve Türk dünyasından 50 gazeteci katılacaktır. Destek olan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz.”

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.07.2019 10:13
Anahtar Kelimeler:
Yafem22. Türk Boyları Kültür ŞöleniYalovaTürk Dünyası
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