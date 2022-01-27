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'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı

27 Ocak 2022 Perşembe 13:53
'Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, etkinlikler gala konseriyle başladı

BURSA - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’da, yıl boyunca Türk kültürünü tanıtmaya yönelik düzenlenecek etkinlikler, gala konseriyle başladı. TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen, ses ve saz sanatçılarının seslendirdiği ezgiler ile halk dansları ekiplerinin gösterileri, görsel şölene dönüştü.
 

Türk dili konuşan halklar ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurarak, ortak Türk kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışan TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38’inci Dönem Toplantısı’nda Bursa, ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçilmişti. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla, 1993 yılında kurulan TÜRKSOY’un, Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlediği 10’uncu şehir olan Bursa, Türk dünyasının müzik ve danslarına ev sahipliği yaptı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) düzenlenen gala konserine; Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

‘BURSA KAPISI GELECEĞE AÇILIYOR’

Galaya ev sahipliği yapan Alinur Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ata topraklarından gelen misafirlerle kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yıl boyunca Bursa’ya yakışır pek çok etkinliğe imza atacaklarını dile getiren Aktaş, “Kongre ve seminerlerden, konser ve festivallere, sinema, tiyatro ve sergilerden söyleşilere kadar, geniş yelpazede çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliklerimiz olacak. Bu etkinlikleri duyuracağımız ‘bursa2022.org’ internet sitemiz yayına başladı. Geçmişten geleceğe uzanan değerlerimiz, kadim tarihimiz, köklerimize bağlılık, bizimle özdeşleşen rengimiz, yenilikçi duruş, sonsuzluk ve birlikten doğan gücümüzden aldığımız ilhamla hazırladığımız, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa logomuzda olduğu gibi birlikte çok önemli kapıları açıyoruz. Bu kapı tarihe açılıyor, bu kapı geleceğe açılıyor, bu kapı kültür ve sanata açılıyor. Bu kapı sanayiye ve iş dünyasına açılıyor, bu kapı bilgiye ve değerlerimize açılıyor. Bu kapı İpek Yolu'na, ticarete ve turizme açılıyor. Bu kapı Türk dünyasının birliğine, beraberliğine, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun güçlenmesine açılıyor. Birliğimizin kavi ve daim olmasını diliyorum” dedi.

Mehter konseri ve kılıç kalkan gösterisi ile başlayan gala etkinlikleri, geceye özel hazırlanan sahne dekoru ile davetlilere görsel şölen sundu. TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen, ses ve saz sanatçılarının performanslarının yanında, halk dansları gösterileri beğeniyle izledi. Renkli gecede, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa için bestelenen marş da davetlilerin beğenisine sunuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa
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