Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.990,75
ALTIN
899,24
DOLAR
14,23
STERLİN
18,91
EURO
15,61
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.805 Sözleşmeli Personel Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Doğu'da kış geri döndü
Kapat

TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU YAPILIYOR

05 Mart 2022 Cumartesi 19:13
TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU YAPILIYOR

HASRET DİLEK DELİER

NİĞDE

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı işbirliğiyle uluslararası nitelikte “II. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” adıyla bir sempozyum düzenlenecek.

Konuyla ilgili Düzenleme Kurulu Üyesi Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir şu açıklamayı yaptı: 

“Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinasyonunda 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Niğde’de gerçekleştirilecek olan “II. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu”, iletişim ve sanatın tüm alanlarında bilimsel çalışma yapan sanatçı, akademisyen ve bilim insanlarını bir araya getirilecek.

İlki, “Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu” adıyla 2019 yılında Amasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumun ikincisinde, kapsamının genişletilmesi ve isminin değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Birbiriyle sıkı ilişkileri olan iletişim ve sanatın her alanına hitap edecek şekilde genişletilen “II. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu”; Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Devlet Üniversitesi, Kazak T. Zhurgenov Milli Sanat Akademisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Özbekistan Devler Sanat Milli Akademisi, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Makedonya Fon Avrupa Amerikan Üniversitesi, Sinema ve Sanat Vakfı, Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından doğrudan destekleniyor.

Sempozyum aracılığıyla; iletişim ve sanat alanında akademik konuların tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, ortak araştırma metotlarının oluşturulması, güncel meselelerin ortaya konulması, bilimsel araştırmaların gelecekteki perspektiflerinin belirlenmesi ve gelecekte Türk Dünyasında ortak projelere zemin hazırlanması amaçlanıyor.

Türk Dünyası bağlamında iletişim ve sanat alanına giren her türlü konuda bildirilerin kabul edileceği sempozyumun, konuyla ilgili sanatçı, akademisyen ve bilim insanlarının bir araya gelmesine vesile olması, nitelikli bilgi üretimine katkı sağlaması ve yeni bakış açıları sunması bekleniyor.

Katılımcıların Türkçenin bütün lehçeleriyle, İngilizce ya da Rusça yazılmış bildirilerle başvuru yapabileceği sempozyumda sunumu yapılan bilimsel çalışmalar, 2022 yılı sonuna doğru e-kitap olarak yayınlanacak.

Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanları, sempozyumla ilgili kapsamlı bilgiyi Türkiye Türkçesi, İngilizce ve Rusça olarak üç farklı dilde yayın yapan, www.utdiletisimvesanatsempozyumu.com adresli sempozyum ağ sayfasından alabilecekler” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hasret Dilek Delierönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Signature Art Gallery ilk sergisi "PURE" ile açıldı.
Signature Art Gallery ilk sergisi "PURE" ile açıldı.
Öyküler Yarışacak
Öyküler Yarışacak
TATAVLA SON DURAK 2022
TATAVLA SON DURAK 2022
Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de
Oscar and the Wolf, 3 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de
PİYANOYA SİHİRLİ BİR DOKUNUŞ : ''MURAT AŞKAN - STAY'' ŞİMDİ SPOTİFY VE APPLE MUSİC'DE  
PİYANOYA SİHİRLİ BİR DOKUNUŞ : ''MURAT AŞKAN - STAY'' ŞİMDİ SPOTİFY VE APPLE MUSİC'DE  
Tuncel Kurtiz'in hayali gerçek oluyor
Tuncel Kurtiz'in hayali gerçek oluyor
“Bir Sahiplenme Hikayesi” Avrupa’nın zirvesine giden yol
“Bir Sahiplenme Hikayesi” Avrupa’nın zirvesine giden yol
5 bin yıllık eserler, ilk kez sergileniyor
5 bin yıllık eserler, ilk kez sergileniyor
“POSSIBLE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
“POSSIBLE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma