TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU YAPILIYOR

HASRET DİLEK DELİER

NİĞDE

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı işbirliğiyle uluslararası nitelikte “II. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” adıyla bir sempozyum düzenlenecek.

Konuyla ilgili Düzenleme Kurulu Üyesi Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir şu açıklamayı yaptı:

“Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinasyonunda 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Niğde’de gerçekleştirilecek olan “II. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu”, iletişim ve sanatın tüm alanlarında bilimsel çalışma yapan sanatçı, akademisyen ve bilim insanlarını bir araya getirilecek.

İlki, “Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu” adıyla 2019 yılında Amasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumun ikincisinde, kapsamının genişletilmesi ve isminin değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Birbiriyle sıkı ilişkileri olan iletişim ve sanatın her alanına hitap edecek şekilde genişletilen “II. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu”; Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Devlet Üniversitesi, Kazak T. Zhurgenov Milli Sanat Akademisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Özbekistan Devler Sanat Milli Akademisi, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Makedonya Fon Avrupa Amerikan Üniversitesi, Sinema ve Sanat Vakfı, Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından doğrudan destekleniyor.

Sempozyum aracılığıyla; iletişim ve sanat alanında akademik konuların tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, ortak araştırma metotlarının oluşturulması, güncel meselelerin ortaya konulması, bilimsel araştırmaların gelecekteki perspektiflerinin belirlenmesi ve gelecekte Türk Dünyasında ortak projelere zemin hazırlanması amaçlanıyor.

Türk Dünyası bağlamında iletişim ve sanat alanına giren her türlü konuda bildirilerin kabul edileceği sempozyumun, konuyla ilgili sanatçı, akademisyen ve bilim insanlarının bir araya gelmesine vesile olması, nitelikli bilgi üretimine katkı sağlaması ve yeni bakış açıları sunması bekleniyor.

Katılımcıların Türkçenin bütün lehçeleriyle, İngilizce ya da Rusça yazılmış bildirilerle başvuru yapabileceği sempozyumda sunumu yapılan bilimsel çalışmalar, 2022 yılı sonuna doğru e-kitap olarak yayınlanacak.

Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanları, sempozyumla ilgili kapsamlı bilgiyi Türkiye Türkçesi, İngilizce ve Rusça olarak üç farklı dilde yayın yapan, www.utdiletisimvesanatsempozyumu.com adresli sempozyum ağ sayfasından alabilecekler” dedi.