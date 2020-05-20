TÜRK DÜNYASI 2020 YILI BELGESELİNİ SEÇİYOR

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA

Türk Dünyası 2020 Yılı Belgeselini seçiyoruz diye bildirdi.

Başkan Menderes DEMİR yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi :

Profesyonel ve Öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak olan Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinin bu yıl ki teması “Türk Kültürü ve Türk’ün Dünyaya Bakış Açısı” olarak belirlendi. Dereceye giren belgeseller dokuz farklı ülkede gösterilecek. Yarışmanın son müracaat tarihi ise 30 Ağustos 2020’dir.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun öncülüğünde devlet kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütlerinin proje ortaklığı ve destekleri ile Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışmasının 5.’si gerçekleştiriliyor.

"Türk Dünyası 2020 yılı belgeselini seçiyor"

Profesyonel ve Öğrenci kategorilerinde gerçekleştirecek Festival ve Yarışmasına müracaatlar başlamış olup; son müracaat tarihi 30 Ağustos 2020’dir.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak dünyanın en eski ve yaygın kültür miraslarından birini Türk kültürünün temsil ettiğini düşünüyoruz. Türk kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak ve bu mirası yaşatmak önemli sorumluluklarımızdan birisidir. Türk kültürünün profesyoneller ve genç nesiller tarafından belgelenmesi, tanınması her geçen gün değişen-dönüşen dünyada iz bırakmak açısından önem taşımaktadır. Bu maksatla Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışmasını gerçekleştiriyoruz.

Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Makedonya başta olmak üzere; özerk Türk Cumhuriyetleri, Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan, Tuva, Yakutistan, Dağıstan ve Hakasya ile akraba topluluklarının katımı ile 5. Türk Dünyası Belgesel film festivali ve belgesel film yarışması temasını “Türk Kültürü ve Türk’ün Dünyaya Bakışı” olarak belirleyip, 03 Ekim 2020 Türkiye-İstanbul da Gala ödül törenini ve gösterimlerini yapıp, 6 Türk cumhuriyeti ve 3 Türk bölgesinde derece alan filmlerin gösterimini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Proje ortaklarımız; Türkiye’den İstanbul, Niğde Ömer Halisdemir, Gümüşhane ve Yozgat Bozok Üniversiteleri.

Azerbaycan’dan Bakü Devlet, Azerbaycan Medeniyet ve İnce Sanat, Kazakistan’dan Milli Al Farabi, Kırgızistan’dan Kırgızistan-Türkiye Manas, Makedonya’dan Fon, KKTC’den Yakın Doğu Üniversiteleri, Özbekistan Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Enstitüsü ile Kazakistan Jürganov Kültür Sanat Akademisi’dir.

Proje destekçilerimiz; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TİKA, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültür A.Ş’dir.

Projemize katkıda bulunan sivil toplum örgütleri ve yayın kuruluşları; Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Vakfı, Azerbaycan Matbuat Şurası, Kırgızistan Han Tangrı Vakfı’dır.

TRT Avaz TV, Türkmeneli TV, Kırgızistan-ASİA TV, Kazakistan EL ARNA TV, KKTC Bayrak RadyoTV, Genç TV, Türkiye-ORT TV, Mercan TV, Aksu TV, Fırat TV, BRTV’nin yayın desteği ile gerçekleştirecektir.

Festivalle ilgili geniş bilgi www.turkbelgesel.com sitesinde yayınlandı. Müracaatlar [email protected] veya [email protected] adresleri üzerinden yapılabilmektedir. Yarışmanın son müracaat tarihi ise 30 Ağustos 2020’dir.

Haber : Hasret Dilek Delier