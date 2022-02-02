TUNA KİREMİTÇİ VE AYDİLGE DÜETİ: ‘Gecenin Haberi Var’

Haber: Nedret Hotun

Tuna Kiremitçi’nin tüm dünyada dinleyiciye ulaşan, ödüllü “Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” albüm dizisinin üçüncü sezonu başlıyor. Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan albümün ilk single’ı dinleyicinin beğenisine sunuldu.

Kiremitçi yine özgün bestelerinde sevdiği kadın solistlerle düet yapıyor. Her ay bir şarkısı single olarak yayımlanacak albümün açılış şarkısı, Kiremitçi’nin günümüzün en özel seslerinden Aydilge ile düet yaptığı “Gecenin Haberi Var”.

Karanlıkta aydınlığı ve aşkı arayan güçlü bir modern rock bestesi. Düzenlemesi Hüseyin Çebişçi’ye ait. Klip yönetmenliğini ise Tayfun Çetinkaya üstlenmiş.