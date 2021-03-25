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TÜM SANATÇILAR DERNEĞİ’NDEN GAZİANTEP BABA HABER BASINDAN SORUMLU BAŞKAN NİHAT İLİKCİOĞLU’NA ONUR ÖDÜLÜ

25 Mart 2021 Perşembe 14:00
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TÜM SANATÇILAR DERNEĞİ’NDEN GAZİANTEP BABA HABER BASINDAN SORUMLU BAŞKAN NİHAT İLİKCİOĞLU’NA ONUR ÖDÜLÜ

Kısa adı TÜM SAN DER olan Tüm Sanatçılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi’nce ve Tüm Sanatçılar Derneği Genel Başkanı Cahit Baba tarafından Dernek ve bölgesine sağlamış olduğu katkısından dolayı Gaziantep BABA HABER Basından Sorumlu Başkan Nihat İlikcioğlu’na Başarı ‘’ ONUR ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür..
 

DAMAĞIN LEZZETİ TATLININ ADRESİ ŞAMCI CELAL BABA

Baba Haber ve Tüm Sanatçılar Derneği Genel Başkanı değerli Cahit Baba 1966 yılından günümüze şamcı Celal Baba’nın meşhur şam tatlısını Tüm Sanatçılar Derneği Gaziantep Baba Haber Basından Sorumlu Başkanı Nihat İlikcioğlu’na ikram etmiştir


Tüm Sanatçılar Derneği Genel Başkanı
Baba Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi
Cahit Baba
Tel. 0 541 836 76 06

Tüm Sanatçılar Derneği
Baba Haber Gazetesi Basından Sorumlu Başkan
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 25.03.2021 14:43
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Tüm Sanatçılar DerneğiGaziantep Baba HaberNihat İlikçioğluTÜM SANATÇILAR DERNEĞİNDEN GAZİANTEP BABA HABER BASINDAN SORUMLU BAŞKAN NİHAT İLİKCİOĞLUNA ONUR ÖDÜLÜ
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