TÜM SANATÇILAR DERNEĞİ’NDEN GAZİANTEP BABA HABER BASINDAN SORUMLU BAŞKAN NİHAT İLİKCİOĞLU’NA ONUR ÖDÜLÜ

Kısa adı TÜM SAN DER olan Tüm Sanatçılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi’nce ve Tüm Sanatçılar Derneği Genel Başkanı Cahit Baba tarafından Dernek ve bölgesine sağlamış olduğu katkısından dolayı Gaziantep BABA HABER Basından Sorumlu Başkan Nihat İlikcioğlu’na Başarı ‘’ ONUR ÖDÜLÜ’ne layık görülmüştür..



DAMAĞIN LEZZETİ TATLININ ADRESİ ŞAMCI CELAL BABA



Baba Haber ve Tüm Sanatçılar Derneği Genel Başkanı değerli Cahit Baba 1966 yılından günümüze şamcı Celal Baba’nın meşhur şam tatlısını Tüm Sanatçılar Derneği Gaziantep Baba Haber Basından Sorumlu Başkanı Nihat İlikcioğlu’na ikram etmiştir





Tüm Sanatçılar Derneği Genel Başkanı

Baba Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi

Cahit Baba

Tel. 0 541 836 76 06



Tüm Sanatçılar Derneği

Baba Haber Gazetesi Basından Sorumlu Başkan

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48