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TÜLAY ÇALLI’NIN BEKLENEN ‘DUYGULARIN KİTABI’ ÇIKTI 

Gazetemizin Köşe Yazarlarından Tülay Çallı’nın duygu ve düşünceleri incelikle işlediği kitabı çıktı. 

12 Mart 2021 Cuma 18:54
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TÜLAY ÇALLI’NIN BEKLENEN ‘DUYGULARIN KİTABI’ ÇIKTI 

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Tülay Çallı,geçtiğimiz günlerde bir kitapla bizi karşıladı. Radyo programı olarak başlayan ‘Duyguların Rotası’ artık bir kitap diyerek; kitabını sevenleriyle buluşturdu. 

‘’İncelikle, yaza sile yazdığım bir eser. Tam 8 ayda yazdım.Uykusuz gecelerin mükafatı olmalıydı.Tek amacım var;o da yüreklere dokunmak. Küçük yaştan bu yana yazıyorum ilkokul sıralarında başladım yazmaya…Bir gün kitap yazmaya karar verdim ve başarmalıydım. İnsan, içinde sükunetli duygularını yazarak anlamlandırır. Her yürekten bir iz yaratmaya çalıştım.Yazmak farklı bir serüven. Duygusu tarifsiz. Hayatta aşığı olduğum tek şey mikrofon derdim. Taki kitap yazana kadar. Mikrofon tutkum beni radyocu yaptı. Yazma tutkum Yazar yaptı. Her zaman gerek mikrofonda gerekse kalemimde tek amacım yüreklere dokunmak oldu bunu da Umarım başarırım.’ diyerek ifade ediyor. 

‘Duyguların Rotası’ neyi anlatıyor diye sorduğumuzda; 

‘Bu kitap gönlümüzün işleyişinin bir rotası. İnsan yüreğinin rotasında ne varsa,hayatına o akıyor. Bazı duygular adım attırır bazı duygular yerimizde saydırır bazı duygularsa bir adım öne taşır. Bu kitapta da umutlara,sevgiye,kazanmışlıklara,kaybetmişliklere,huzura,umuda,ümitsizliğe vurgu yaptım. Her duygu hayatımızın birer parçası. Hayatımızın her parçasından bir duygu ifadesini anlatıyor. Sonuçta duygularımıza hükmederek yaşıyoruz. Bunu ne derece başarıyoruz bunu sorgulayan cevabını okuyucuma bıraktığım bir kitap. Altını çizeceğiniz çok cümle var. Hayatımızı tek cümleyle yansıtan. Hayat da bize neticede, bazen altını çizecek bazen üstünü çizecek duygular yaşatıyor…Bunlara değindim. Duyguların kitabı kısaca’ diyerek ifade ediyor. 

Önce Vatan Gazetesi

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Tülay çallıDuyguların KitabıYazarKöşe Yazarıönce Vatan
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