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TRT ortak yapımı "Mannu Çanakkale'de" 14 Nisan'da izleyiciyle buluşacak

Avustralyalı koala Mannu'nun Çanakkale'deki maceralarını anlatan "Mannu Çanakkale'de" adlı animasyon filmin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 11:29
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TRT ortak yapımı "Mannu Çanakkale'de" 14 Nisan'da izleyiciyle buluşacak

İSTANBUL AA Galaya konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'de film sektörünün ve animasyon prodüksiyonlarının ciddi aşamalar kaydettiğini söyledi.

Ersoy, "Mannu Çanakkale'de" filminin fragmanlarından yola çıkarak prodüksiyon kalitesini beğendiğini, Türk film ve animasyon sektörünün gelmiş olduğu noktanın memnuniyet verdiğini belirtti.

Bu tarz filmlerin Bakanlık tarafından desteklenmesini arttırarak devam edeceklerini aktaran Ersoy, "Bu filmin farklı özellikleri var. Bir çocuklarımıza küçük yaştan çizgi film vasıtasıyla tarihimizi geçmişimizi öğretmek. Ayrıca bu bölgelerimizi tanımalarını sağlamak. Burada tabii Çanakkale Savaşları'nın birliktelik ruhunun çocuklara aşılanması, gelecek nesillere aktarılması açısından çok anlamlı ve önemli." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin tırının da AKM önünde ziyaret edilebildiğini belirten Ersoy, "Bu tırı biz il il, ilçe ilçe dolaştırıyoruz. Küçük yaştan itibaren çocukların, Çanakkale'ye gitme fırsatı bulamayan gençlerin tırı ziyaret ederek o yılların ruhunu hissetmelerini sağlıyoruz." dedi.

"Çocuklar ilk defa yeni bir kahramanla tanışacak"

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, geçen yıl TRT ortak yapımı 7 animasyon sinema filminin vizyona girdiğini ve yaklaşık 4 milyon izleyiciye ulaşarak güzel bir başarı elde ettiğini söyledi.

"Mannu Çanakkale"de adlı yapımın yılın ikinci sinema filmi olduğunu belirten Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki yine çocuklarla ebeveynlerle sinemada, beyaz perdede güzel bir başarı yakalayacağız. Mannu Çanakkale'de'nin diğerlerinden farkı TRT Çocuk ekranlarında daha önce yayınlanmamış olması. Yani çocuklar ilk defa yeni bir kahramanla, coğrafyamızda çok daha alışık olmadığımız bir koalayla tanışacaklar."

Durmuşoğlu, koalanın Avustralya'da yaşayan bir hayvan olduğunu belirterek, "Avustralya'da başlayıp Çanakkale'de sona eren son derece heyecanlı, keyifli bazen sevindiren, bazen hüzünlendiren bir hikayemiz var." değerlendirmesini yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mannu Çanakkalede
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