Trakya'da yazarlar buluşuyor: Kitaplarını okurları için imzalıyorlar

Trakya, yazar ve şairlerin büyüleyici bir coğrafyada yaşayarak, sanatlarını sergilemeleri ve kendilerini ifade etmeleri için mükemmel bir ortam sağlıyor. Trakya’da yaşayan yazarlar, Black Kitap Kafe’de düzenlenen bir imza gününe katılacak ve muhteşem bir dayanışma örneği sergileyecekler. Son yıllarda farklı şehirlerdeki imza günlerinde ve fuarlarda bir araya gelen yazarlar Edirne’deki okurları ile buluşmak için gün sayıyor.





21 Mart Salı günü gerçekleştirilecek olan etkinlikte, Trakya’da yaşayan yazarlar arasında bir çok kitaba imza atan isimler de yer alacak. Bu yazarların arasında, Alaeddin İKİCAN, Asya Nur ŞENER, Aytekin DURAN, Emine GÜRTOPRAKÖZDİLEK, Eylem YILDIZ , Gürsel İLERİ, İbrahim KOSER, İnci YILMAZ ŞİMŞEK , Merve MANDALI, Namigâr DURAK BAŞBUĞOĞLU , Nazmi METİN, Onur KOÇ, Şelale COŞKUNTUNA ve Yılmaz TAŞDELEN yer alıyor. İmza programı saat 12.00 de başlayıp saat17.00 de sona erecek.

Yazarlar, farklı türlerdeki eserlerini okurları için imzalayacaklar. Eserleri, çocuk edebiyatından şiire, öyküden romana kadar geniş bir yelpazede yer alan yazarlar, Edirne Merkez’deki okurlarını bekliyorlar. Black Kitap Kafe, Trakya’da yer alan kitapçıların en popülerlerinden biri ve yazarların eserlerine burada yoğun bir ilgi bekleniyor.

Trakya’daki yazarlar, birbirleriyle dayanışma içinde olmanın önemini çalışmaları ile vurguluyorlar. Etkinlik, yazarların eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak ve sanatçı dayanışmasını pekiştirmek adına önemli bir adım olarak görülüyor. Okurların yoğun ilgisiyle karşılaşması beklenen etkinliğin, yazarların çalışmalarına ve seslerine daha fazla kulak verilmesine vesile olacağı düşünülüyor.

Trakya’nın güzel doğası ve zengin kültürü, yazarların hayal gücünü besliyor ve onlara ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bu etkinlik, Trakya’nın sanat ve kültür alanındaki zenginliğini yansıtıyor ve yazarların eserlerine daha fazla tanıtım yapma fırsatı da veriyor. Black Kitap Kafe’de ilk defa gerçekleştirilecek olan etkinlik, okurların yazarlarla buluşmasına ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulmasına olanak sağlayacak. Trakya’daki yazarlar, Black Kitap Kafe’de düzenlenecek imza gününde okurlarıyla buluşacakları, eserlerini imzalayacakları için heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdiler. İmza günü Black Kitap Kafe'de Mithat Paşa, oral onur sokak No:3/1, 22100 Edirne Merkez/Edirne adresinde gerçekleşecek.

İNCİ YILMAZ ŞİMŞEK

Haber: Nihat İlikcioğlu

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