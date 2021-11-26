TOPLUMA IŞIK OLAN SANATÇI ÖDÜLÜ GÜLTEKİN ÇİZGEN’E VERİLDİ  

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Geleneksel olarak Antakya Belediyesi ve Ansam Kültür Derneği tarafından düzenlenen Orontes 6. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali kapsamında topluma ışık olan sanatçılara verilen bu seneki ödüle Gültekin Çizgen layık görüldü.

62 yıl sanata adanmış ömrü ile Gültekin Çizgen üretmeye devam ediyor. Fotoğraf ve uyguladığı diğer sanatlar üzerine 102 tane telif kitap ve albümü bulunan sanatçıya ödülü, 22 Kasım 2021 ' de Antakya El Sanatları Müzesi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.