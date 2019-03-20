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Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki eserler Japonya'ya taşındı

Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı'nda sergilenen bazı tarihi eserler, Japonya'daki 'Türkiye Yılı' etkinlikleri kapsamında Tokyo'ya taşındı. Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 ton ağırlığındaki 186 parça eser, 20 Mart ve 20 Mayıs tarihleri arasında Tokyo'da bulunan Ulusal Sanat Merkezi ile 14 Haziran ve 28 Temmuz tarihleri arasında ise Kyoto'da bulunan Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde sergilenecek. 

Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki eserler Japonya'ya taşındı

Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı'nda sergilenen bazı tarihi eserler, Japonya'daki 'Türkiye Yılı' etkinlikleri kapsamında Tokyo'ya taşındı. Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 ton ağırlığındaki 186 parça eser, 20 Mart ve 20 Mayıs tarihleri arasında Tokyo'da bulunan Ulusal Sanat Merkezi ile 14 Haziran ve 28 Temmuz tarihleri arasında ise Kyoto'da bulunan Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde sergilenecek. 

20 Mart 2019 Çarşamba 12:30
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Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki eserler Japonya'ya taşındı

İSTANBUL / DHA

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan yüzlerce yıllık eserler, "2019 Japonya'da Türkiye Yılı" kutlama etkinlikleri kapsamında Japonya'ya taşındı. Tarihi eserlerin Japonya'ya taşınmasına sponsor olan Turkish Cargo, İstanbul- Narita hattında gerçekleştirilen taşıma öncesinde, Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'nda bulunan eserleri, eserlerin dokusunu ve yapısını koruyucu materyaller ile paketledi. 56 adet yüksek güvenlikli ahşap sandığa yerleştirilen tarihi eserler, geniş gövdeli Boeing 777F tipi kargo uçağıyla Japonya'ya taşındı. Operasyonun önemi nedeniyle bu özel uçuşa başka bir kargo taşıması kabul edilmedi.  


JAPON İMPARATORU'NDAN 2. ABDÜLHAMİD'E HEDİYE EDİLMİŞTİ

Bu operasyonda aralarında; Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen, "Kanuni Sultan Süleyman'ın Yatağı", "Sultan 2. Osman'ın Kaftanı, Tören Matarası" gibi birçok eser ile Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan ve Japon İmparatoru Meiji tarafından Sultan 2. Abdülhamid Han'a hediye edilen, "Yusen Shıppo Vazosu, Ahşap Yazıhane, Bambu Ayna" gibi eserler Japonya'ya ulaştırıldı.  


8 TON AĞIRLIĞINDAKİ 186 PARÇA ESER TAŞINDI

Türk kültürü ve tarihi için önemli bir anlam taşıyan, toplam 8 ton ağırlığındaki 186 parça eser, 20 Mart - 20 Mayıs tarihleri arasında Tokyo'da bulunan Ulusal Sanat Merkezi'nde; 14 Haziran - 28 Temmuz tarihleri arasında Kyoto'da bulunan Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde sergilenecek. 

Öte yandan Turkish Cargo, geçtiğimiz aylarda; Çingene Kızı Mozaiği'nin kayıp parçalarını Türkiye'ye getirmiş, Paris Louvre Müzesi'nde sergilenen 50'den fazla başyapıtı Tahran'a taşımış, Roma dönemine ait Herakles Lahdi'ni de Cenevre'den İstanbul'a başarılı şekilde ulaştırmıştı. Turkish Cargo, taşıma işlemi azami ölçüde önem ve hassasiyet gerektiren  sanat eserleri için üç adet hassas kargo odası ve bu konuda sertifikalı çalışanları ile dünyanın 124 ülkesindeki müşterilerine hizmet veriyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TopkapıDolmabahçeEserJaponyaTaşındıönce Vatan
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