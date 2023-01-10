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Topkapı Sarayı'ndaki 165 yıllık Mecidiye Köşkü ilk kez ziyarete açılacak

Topkapı Sarayı'nda yapılmış son köşk olma özelliğini taşıyan 165 yıllık Mecidiye Köşkü'nde, 2 yıldır süren restorasyon çalışmaları tamamlandı.

10 Ocak 2023 Salı 16:00
Topkapı Sarayı'ndaki 165 yıllık Mecidiye Köşkü ilk kez ziyarete açılacak

İSTANBUL - Sultan Abdülmecit döneminde 1858 yılında yapımı tamamlanan Topkapı Sarayı'nın 4. avlusunda yer alan Mecidiye Köşkü'ndeki hem dış yapı hem de iç mekan restore edildi.

Topkapı Sarayı'nda inşa edilmiş son yapı olan köşkün içerisindeki eşyalar ve ahşap yapılar da bu kapsamda elden geçirildi.

Mecidiye Köşkü hakkında AA muhabirine bilgi veren Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, köşke önümüzdeki aylarda ziyaretçi kabul edilmeye başlanacağını söyledi.

Topkapı Sarayındaki devlet yönetiminin 1856 yılında Dolmabahçe Sarayı'na taşındığını ifade eden Kocaman, Avrupai tarzda bir yapı talep edilmesiyle birlikte Mecidiye Köşkü'nün Topkapı Sarayı'nda inşa edildiğini belirtti.

İki önemli törene ev sahipliği yapıyordu

Osmanlı döneminde köşkün iki önemli tören için kullanıldığını ifade eden Kocaman, "Topkapı Sarayı'nda Osmanlı döneminde önemli iki tören yapılmaktaydı. Bunlardan bir tanesi cülus töreni. Padişahlar tahta çıkacağı zaman yine Topkapı Sarayı'nda bu tören gerçekleşiyordu.

Bir diğeri de ramazan ayının 15'inde Peygamber Efendimizin hırkasının ziyarete açıldığı Destimal töreni gerçekleşiyordu. Bu törenlere devlet erkanı geldiği zaman yine bu yapıyı kullandıklarına dair elimizde bilgiler mevcuttur. Cumhuriyet döneminde de yine Atatürk'ün ve daha sonraki cumhurbaşkanlarının da burayı kullandığına dair bilgiler elimizde mevcut." diye konuştu.

Köşk ilk kez ziyarete açılacak

Mecidiye Köşkü'ne daha önce ziyaretçi kabul edilmediğini vurgulayan İlhan Kocaman, "Yapının restorasyonunu 2 yıldır sürdürüyorduk, sona gelindi ve tamamladık. İç mekanlar ziyaretçiye hiç açılmamıştı, ilk kez ziyarete açıyoruz. Tefrişini tarihi belgelere, fotoğraflara bakarak hatıratlardaki okuduğumuz bilgiler doğrultusunda yaptık. Eserleri Yıldız Sarayı'nda bulunan Milli Saraylar atölyelerinde gerçekleştirdik. Yapıyı da yine kendi restoratörlerimiz marifetiyle tamamladık." dedi.

Sıva katmanı temizlenince orijinal yapı ortaya çıktı

Daha önce yapının dış yüzeyinde bulunan sıva katmanını restorasyon kapsamında kaldırdıklarını kaydeden Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, bu sayede yapının orijinal halinin ortaya çıktığını dile getirdi. Kocaman, zamanla yapı içinde yıpranmaya uğrayan birçok eserin de restore edildiği bilgisini verdi.

Köşkte iç mekanın harem ve selamlık olmak üzere iki bölümden oluştuğunu anlatan İlhan Kocaman, yapının yaşam mekanından ziyade, tören ve dinlenme mekanı olduğu için daha gösterişli olduğunu ifede etti.

"Topkapı Sarayı'nda 7-8 mekanın restorasyonunu tamamladık"

Mecidiye Köşkü'nün, restorasyonu gerçekleştirilen farklı yapılarla birlikte toplu açılışının gerçekleştirileceğini belirten Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Topkapı Sarayı'nda son dönemde Milli Saraylar olarak yaklaşık 7-8 mekanın restorasyonunu tamamladık. Toplu bir açılış yapacağız. Adalet Kulesi, Harem'deki Kara Ağalar Dairesi, Darüssaade Ağası Dairesi, Cariyeler Hastanesi, Cariyeler Koğuşu ile üçüncü avluda bulunan ve 2014 yılından beri hazinenin sergilendiği Fatih Köşkü'nün restorasyonu bitti.

Seferli koğuşunda Elbise-i Hümayun, hazine koğuşunda levhaları, en önemlisi Peygamber Efendimizin ve başka peygamberlere ait emanetlerinin bulunduğu Hırka-i Saadet dairesinin de restorasyonlarını tamamladık. Birkaç ay içerisinde bu yapıyı da ziyaretçiyle buluşturacağız."

AA

Son Güncelleme: 10.01.2023 16:14
Anahtar Kelimeler:
Topkapı SarayıMecidiye KöşküZiyaret
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