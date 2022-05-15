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Tomris Dalbun 20. yıla özel sergi!

Sanatçı Tomris Dalbun’un yirminci sanat yılını 13 Mayıs 2022 Cuma günü “Yaşamdan Tuvale Yansımalar” adlı resim sergisi ile kutladı.

15 Mayıs 2022 Pazar 18:55
Tomris Dalbun 20. yıla özel sergi!

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL



Sanatçı Tomris Dalbun’un yirminci sanat yılını Projehane danışmanlığında Çırağan Sarayı’nda Ajda Artan’ın ev sahipliğinde düzenledikleri “Yaşamdan Tuvale Yansımalar” adlı resim sergisi ile sanat severlerin beğenisine sundu.


En iyi hocalardan ders alan sanatçı hiperyalis tam yağlıboya çalışmalarını sanat severlerle buluştururken katılımcılar eserlere ilgisi bir hayli yoğundu.

Özel davete Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Feryal Gülman ve Nergis Pekuysal gibi birçok isim katıldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tomris Dalbun 20. Yıla özel SergiZambak Karabay
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