Tiyatro şöleni yaşattılar

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ
İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde, Kubilay Karslıoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, Bertolt Brecht tarafından 1944 yılında kaleme alınan “Kafkas Tebeşir Dairesi” oyunu Mecidiyeköy Büyük Sahne’de tiyatro severlerle buluştu. Oyuna İstanbullu sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Usta oyuncu Mehmet Ali Kaptanlar izleyicilerden tam not aldı. Başarılı oyuncu Atlas Karan Tumluer de performansıyla dikkat çekti. Oyun sonunda tiyatro ekibi alkış yağmuruna tutuldu.
Tiyatronun Konusu
Oyun, savaş zamanı Gürcistan’daki iç karışıklıktan faydalanılarak hain bir tuzak ile yıkılan düzenin soylu mirasının bir köylü kızda kalmasını ve savaş sonrası mülk sahibinin dönüp düzenini yeniden kurmak istediğinde analığın mahkemelik oluşunu gösterirken; koltuğunda Azdak’ın oturduğu Adaletin, mülkiyetten mi yoksa emekten mi yana olduğunu heyecanlı, eğlenceli ve maceralı bir kaçış yolculuğunda birlikte bulduruyor.
OYUNCULAR
Azdak: Mehmet Ali Kaptanlar
Şişman Prens / Yusuf: Can Şıkyıldız
Kaynana / Aşçı-Hizmetçi: Jale Yücel
Ozan / Lavrenti / İhtiyar Adam / Hancı: Sertel Uğur
Ozan / Gelin / İhtiyar Kadın: Duygu Urhan
Valinin Karısı: Demet İyigün
Gruşa: Zeynep Deniz Denker
Pusatlı / II. Hekim / Mimar / Topal / 2. Avukat / Köylü: Burak Çağlar
Simon / Pusatlı / Atlı: Emir Üstündağ
Onbaşı / Yeğen / Keşiş / Vali / Atlı / Seyis: Mert Asker
I. Hekim / Mimar / İhtiyar / Avukat / Sakat / I. Tacir / Kaçak: Kamil Gençtürk
Pusatlı / Seyis / Atlı: Burak Aksak
Ludovika / Genç Hanım / Hizmetçi / Mişel: Tuğçe Topçu
Hizmetçi / Köylü Kadın: Duygu Başkaya
Pusatlı / Seyis/ Aşçı / Şava: Atlas Karan Tumluer
Yaver / Pusatlı / Şantajcı: Arda Kaptanlar
Hizmetçi / Yaşlı Hanım / Tacir: Kadın Saliha Cansu Saka
Pusatlı / Doktor: Selim Ata Polat
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