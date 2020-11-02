TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE & FERHAT GÖÇER KÜLTÜRÜMÜZÜ DÜNYAYA İHRAÇ ETMELİYİZ

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TİM “Cumhuriyet Geleneğimiz, İhracat Geleceğimiz” sloganıyla Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Türkiye ihracatçılar Meclisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı filmi "Cumhuriyet Geleneğimiz, İhracat Geleceğimiz" sloganıyla yayınlandı.

Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM), Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümü vesilesiyle özel bir film hazırladı. Anadolu motifleri ve güçlü geleneğimizin ihracatla dünyaya taşınması mesajı verilen filmde, Anadolu’nun tarihi ve kültürel mirası, Cumhuriyetin ilk yılları ve günümüzden görüntüler de ekrana taşınıyor. "Cumhuriyet Geleneğimiz, İhracat Geleceğimiz" sloganı ile yayınlanan filmde türküyü ünlü sanatçı Ferhat Göçer yorumluyor. Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama filminde ünlü sanatçı Ferhat Göçer 'Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık' türküsünü yorumlayarak filmin tanıtım yüzü oldu.

Pandemi kurallarına uygun ve sosyal mesafeye uyularak Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleşen (TİM) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama filmi tanıtım lansmanına Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) başkanı İsmail Gülle ve sanatçı Ferhat Göçer katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ardından (TİM) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama filmi izlendi. (TİM) başkanı İsmail Gülle ve Ferhat Göçer'in 29 Ekim filmini izlerken duygulanmaları gözlerden kaçmadı. Ferhat Göçer lansman sırasında İsmail Gülle’nin ricasını kırmayarak 'Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık' türküsünü canlı söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Ferhat Göçer'in korona selamı yaparak objektiflere poz verdi.

Projede yer almaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Göçer ; Sadece yarattıkları ya da ürettikleri her ürünün dünyada paylaşımı değil kültürümüzün de ihraç edilmesi için bu çok önemli bir fırsat olabilir diye düşündüm ve bu türküyü kendilerine armağan ettim. Hepiniz türküyü dinlediniz, orada o bayrak aşkını, çalışma aşkını çok güzel ifade ettiğini düşünüyorum.TİM başkanı İsmail Gülle'nin başkanlığında ülkemize Cumhuriyet Bayramımızın kutlamasında, "Yüce dağ başında yanar bir ışık" türküsünü seslendirmek benim için büyük bir onur oldu. Türkü yorumum ve sesimle bu büyük Cumhuriyet coşkusuna dokunabildiysem ne mutlu bana" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak ayrı bir heyecan daha yaşadıklarını ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, "Çok kıymetli sanatçımız Ferhat Göçer'in yorumladığı bir türkü ve seslendirmeyle kurguladığımız 29 Ekim filmimiz ‘Cumhuriyet geleneğimiz, ihracat geleceğimiz’ sloganını taşıyor. Filmde ihracat ailesi olarak omuz omuza, sevgiyle, aşkla, emekle, alın teriyle dünyanın dört bir tarafına gururla bayrağımızı ve geleneğimizi taşıdığımızı sizlerle paylaşmak istedik. Biz inanıyoruz ki 'Güçlü geleneğimiz, Güçlü ihracatı, Güçlü ihracat da Güçlü Türkiye’yi geleceğe taşımaktadır" diye konuştu. Sanatçılarımızla birlikte projeler hazırlayacağız sadece ürünlerimizi değil, kültür ve sanatımızı da ihraç edeceğiz. Ferhat Göçer ile birlikte de, türkülerimizi dünyaya dinleteceğimiz bir projemiz olacak" dedi.