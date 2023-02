TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Finalistleri Belli Oldu

HABER: MEHMET ŞAH ÇELİK

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Doç. Dr. Nagihan Çakar'ın verdiği bilgiye göre, Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali; kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon kategorilerinde yarışacak 40 filmle izleyici karşısına çıkacak.

Festival Direktörlüğünü Doç.Dr.Nagihan Çakar’ın yaptığı 2023 yılında ikinci defa gerçekleştirilecek olan TAYF Uluslararası Kısa Film Festivalinin ana jüri üyeleri, Yönetmen Murat Saraçoğlu, Acunmedya Akademi CEO Gökhan Mutlay, Oyuncu Cansel Elçin, Oyuncu Deniz Baysal Yurtcu, Yapımcı/Yönetmen İsmail Fidan, Yapımcı/Avukat Burhan Gün, Senarist Zafer Külünk, Oyuncu Sera Kutlubey, Tv8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve Görüntü Yönetmeni Gökhan Atılmış, Kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon olmak üzere dört kategoride ödül alacak 12 filmi belirleyecek. Ödüller Nisan ayında İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Doç.Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonunda düzenlenecek galada sahiplerini bulacak.

Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali Kısa Film Festivali Finalist Filmleri

ANİMASYON Kategorisi Finalistleri

???? A BICYCLETTE- OcéaneLavergne, Benjamin Langagne, Lucas Durot, Pierre Cilluffo, Marine Beuvain, Kerrian Detay-FRANSA



????THE SİLENT SCREAM-Camille Anne, Julie Vandenbergue, Martin Laurent, Elisa Torris, Camille Leroy, Lucas Foutrier-FRANSA



???? DEVİNİM-Serdar Koçak-TÜRKİYE



???? AZAMİ NEFES SAYISI (MAXİMUM BREATH COUNT)-Mehmet Nuri Kaya-TÜRKİYE



???? CEZAYİR MENEKŞESİ(ALGERIA VIOLET)-Emrah Yükselir-TÜRKİYE



???? THE ENCOUNTER- AleksandraKrıvolutskaıa-RUSYA



???? ELİF: CHAPTER 1-Ladin Kazman-TÜRKİYE



???? BİLMEDİĞİNİZ ANILAR (UNFAMILIAR MEMORİES)-Serhat Şen-TÜRKİYE



???? ​A GUERRA FINITA-SımoneMassıc-İTALYA



???? YAŞLI ADAM VE DENİZ (THE OLD MAN AND THE SEA)- Eylül Yarkın-TÜRKİYE



BELGESEL Kategorisi Finalistleri

???? BULAK(FOUNT)-Evrim İnci-TÜRKİYE



???? SUYU BULANDIRAN KIZ-Deniz Telek-TÜRKİYE



???? ABELLA’S JOURNEY(ABELLA’NIN YOLCULUĞU)-Enis Manaz-TÜRKİYE



???? ​DİZİ YAZMAYI ÇOK SEVDİM(I REALLY LIKED WRITING TV SERIES)-Dilara Balcı Gülpınar-TÜRKİYE



???? YÜZLER (FACES)-Zeynep Demirhan-TÜRKİYE



???? ​WE’RE HERE(BURADAYIZ)- Mahmut Akay-BİRLEŞİK KRALLIK



???? SAATLER(HOURS)-Eren Aybars Arpacik-TÜRKİYE



???? BAKIRKÖY UNDERGROUND- Berkay Şatır-TÜRKİYE



???? ​ÇAMUR-SEYİTHAN KARTAL-TÜRKİYE

???? ​360 -Doğukan Koçak-TÜRKİYE

DENEYSEL Kategorisi Finalistleri



???? FRAKTAL: PARA ADAM-Zahid Çetinkaya-TÜRKİYE



???? SOĞUK, UZAK VE KİRLİ (COLD, DİSTANT AND DIRTY)-Halime Usta-TÜRKİYE



???? ​ UZAK AYNA ​(DISTANT MIRROR)-Alican Durbaş-TÜRKİYE



???? HAFIZA LABİRENTLERİ )LABYRİNTHS OF MEMORY)- Esra Tanrıverdi-TÜRKİYE



???? FLANÖZ -Zinnure Türe-TÜRKİYE



???? Lİ VİR -(HERE)- Sibel ÖĞE-TÜRKİYE



???? THE PARADISE LOST SHOW- SILVIA DE GENNARO-İTALYA



???? THE CLAY COMPREHENSİON'S- Etienne HUSSON, AzulPaola MEZA-FRANSA



???? BEKLERKEN (WAİTİNG FOR) - Mert Erez-TÜRİYE



???? DEV’R’İNİM (PRECESSİON CİRCLE)- Melike iŞevval Akın-TÜRKİYE



KURMACA Kategorisi Finalistleri

????ADRES-Aram Dildar-TÜRKİYE



????BABAMIN ÖLDÜĞÜ GÜN (THE DAY MY FATHER DIED)- Emre Sefer-TÜRKİYE



????BİRLİKTE, YALNIZ (TOGETHER, ALONE)-Kasım Ördek-TÜRKİYE



????BUGÜN DEĞİL(NOT TODAY)- Yağmur Mısırlıoğlu-TÜRKİYE



???? CEHENNEM BOŞ, TÜM ŞEYTANLAR BURADA-Özgür Can Uzunyaşa- TÜRKİYE



????HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY(AS POSSIBLE AS EVERYTİNG)-Selen Örcan-TÜRKİYE



???? İSTANBUL, İSTANBUL(ISTANBUL ISTANBUL)-Demir Özcan-TÜRKİYE



????OGRE-HerminioCardiel-İSPANYA



????SOLO UN ENSAYO- Hugo Sanz-İSPANYA

???? THE HIDDEN IN THE PAIN- DanialGhasemyan-İRAN

Doç. Dr. Nagihan ÇAKAR

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı

Nişantaşı Üniversitesi Kültür Sanat Koordinatörü