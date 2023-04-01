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‘Tay’ film sanatına yeni bir bakış açısı kazandırıyor

Dizi oyuncusu ve Türk Sinemasında karakter oyuncusu olarak sanatına devam eden Selçuk Yıldız başrolünde kendisinin oynadığı ve yönetmenliğini yaptığı 'Tay' filmi ile Anadolu'dan metropole gelen iki kardeşin dramatik yaşam hikâyelerini ekrana taşıdı. Kariyerinde önemli bir zirve yaptığı film ile izleyicilerine günümüzün toplumsal sorunlarını lirik bir dille anlatıyor.

01 Nisan 2023 Cumartesi 14:29
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‘Tay’ film sanatına yeni bir bakış açısı kazandırıyor

Dizi oyuncusu ve Türk Sinemasında karakter oyuncusu olarak sanatına devam eden Selçuk Yıldız başrolünde kendisinin oynadığı ve yönetmenliğini yaptığı ‘Tay’ filmi ile Anadolu’dan metropole gelen iki kardeşin dramatik yaşam hikâyelerini ekrana taşıdı.

Kariyerinde önemli bir zirve yaptığı film ile izleyicilerine günümüzün toplumsal sorunlarını lirik bir dille anlatıyor. 16 dakika 47 saniyelik ‘Tay’ filmi şimdiden film sanatına yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Dramatik bir aile hikâyesinin bir yaşam mücadelesine dönüştüğü film, metropole gelen bir ailenin sokaklarda yaşayan ve doğumuna az kalan bir kadının çocuğunun evlatlık edilmesi ile başlıyor. Anadolu’da bolluk ve bereket anlamına gelen ve aynı zamanda doğan ilk erkek çocuğa verilen bir isim olan ‘Tay’ filmde olay döngüsünün temel konusu olarak yer alıyor.

Türk sinemasının yeni arayışçılarından olan Selçuk Yıldız film sanatında devam ettiği kariyerini sürdürüyor. Oyuncu Selçuk Yıldız 1986 Ardahan doğumlu. Oyuncu Semra Yıldız ile evli olan oyuncu Yedi Sanat Akademi temel tiyatro ve kamera önü bölüm mezunu.

Kariyerini TRT Belgesel kanalında ”Köklerinizide” adlı belgeselde, “Bu Şehrin Efendisi”, “Sevda Kuşun Kanadında”, ”Tay” adlı kısa filmde ve “Arka Sokaklar” isimli unutulmaz ve meşhur dizide rol alarak devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tay FilmiSelçuk Yıldız
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