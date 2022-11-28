“TASARIMDA RENGİN İŞLEVİ” RAFLARDA YERİNİ ALDI

Renkler bizim dünyamızın ve ruhumuzun bir ürünüdür. Renklerde armoniyi sağlamak yapılan her işte işlevsel bir önem taşımaktadır. Rengin algılanmasından başlayarak renk dizgeleri teorilerine, renklerin birbirine etkilerine kadar uzanan büyük bir kaynakça niteliğinde kitap; aynı zamanda Van Gogh’tan HenriMatisse’eışık,renk ve doğa ilişkilerini de masaya yatırıyor.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Dilek Yıldırım Bozal; “Bu kitabın amacı renk reçeteleri önermek değil.Tasarımda renk sorununa yaklaşımlar için bir kaynakça yaratacağını düşündüğüm kitabımı; hayatın her alanında rengi daha yakından tanımak, anlamak sanatta ve endüstride kullanılma modellerini tanımlamak üzere kaleme aldım. Tüm bu araştırmaları yaptığım süre boyunca, hayatımızda olduğu kadar tasarımda rengin gerekliliğini, içerik ve oranın ne kadar değerli olduğunu, renk üzerinden temel sanat ve bilim kavramlarını değerlendirmenin önemini bir kez daha kavradım .Okuyucu ile renk algoritmaları üzerinden kuracağımız bağın gücüne inanıyorum” dedi.

“Tasarımda Rengin İşlevi” kitabı D&R ve tüm online mecralarda okuyucu ile buluşuyor.

Dilek Yıldırım Bozal Hakkında

1965 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı

1982 yılında Yusuf Taktak atölyesinde sanat ile tanıştı. Aynı yıl Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi (Tatbiki Güzel Sanatlar) tekstil bölümünde eğitime başladı.

1986 yılında bölüm birinciliği ile mezun oldu. Aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tekstil bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. Eğitimi boyunca birçok değerli sanatçıdan ders aldı.

Eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme İktisat Fakültesinde "Marketing andmanagement" eğitimi alarak devam etti.

1988 yılında Yüksek Lisans Üstü “Sanatta Yeterlilik’e” başladı ve tez üzerine çalışmaları devam ediyor.

Mezun olduktan sonra 1,5 yıl Londra'da yaşadı.

İstanbul'a döndüğünde bir Alman firmasında yönetici olarak çalışmaya başladı.

Daha sonrasında Sabancı ve Şahinler holding bünyesinde yöneticilik yaptı. Üretim hattında dijital baskı ve numune bölümlerini kurdu.

2 Çocuk annesi olan Dilek Yıldırım Bozal halen Tekstil tasarımcıları derneği yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.