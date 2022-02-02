TARZLARIYLA FARK YARATAN CEMİYET HAYATININ  EN ÜNLÜ  BEYLERİ

Haber: Nedret Hotun

İş hayatındaki başarıları kadar tarzlarıyla da konuşulan en şık beyler. Kimi fularıyla kimi pantalonuyla kimisi de saç şekliyle çok konuşuluyor. İşte cemiyetin en tarz sahibi erkekleri.

Onların amacı modaya uymak değil. Tarz sahibi ve şık görünmek isteyen iş dünyası ve cemiyet hayatının ünlü beyleri fonda göze batmadan giyinme derdindeler.

İş dünyasının en tarz sahibi olan ünlü ismi kuşkusuz Rahmi Koç. Yıllardır yakasına taktığı karanfili, renkli pantalonları ve değişik modellerdeki gömlekleriyle klasik giyinmekten öte kendi ruhuna göre giyinen Rahmi Koç iş dünyasının en iyi kombin yapan erkeklerinden.

Takım elbiseye kendi yorumunu katan iş adamı Bülent Eczacıbaşı kendine has duruşuyla her zaman şık beyler listesinin en başında yer alıyor.

MODA GEÇER, STİL KALIR





Tarz olmanın yaşla bir alakası olmadığını kanıtlayan Cem Hakko dönemin en iyi giyinenlerinden. İşi moda olan Cem bey için kaliteli ve güzel giyinmek bir hobi.

Sportif kişiliğinin yanı sıra aktif bir iş hayatı olan Cem Boyner genelde spor giyinmeyi tercih ediyor. Kombinleri kendi kendine çok yakıştıran Boyner tarzıyla parmakla gösteriliyor.

Yıllardan bu yana süre gelen tarz arayışı sonucu muhteşem bir görüntü yakalayan İzzet Özilhan şık giyimiyle ön plana çıkıyor. Zevkli seçimler yapan İzzet Bey şapka kullanmayı seviyor.





Tekstilci iş adamı Süleyman Orakçıoğlu erkek modasını yakından takip ediyor. Genellikle fit takımları seçen Süleyman Bey mutlaka kendi ufak dokunuşlarıyla takıma imzasını atıyor.

Takım elbisenin hakkını veren Ali Koç daima şık ve kusursuz giyiniyor. Farklı renklerde kravat kullanmayı seven Ali Koç erkek modasını yakından takip ediyor.

Faruk Süren’in şıklığını atlamak olmaz. Genellikle çift düğme, kruvaze ceket tercih eden Faruk Bey giydiği kıyafeti çok iyi taşıyor.

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Golf oynamayı çok seven ve sahalardaki şıklığını davetlere taşıyan Ali Nuri Türker de iş dünyasının tarz sahibi erkeklerinden.

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Giyinmeyi iyi bilen iş adamı Ali Şen renkli kişiliğini tarzına yansıtıyor. Sıkıcı seçimler yerine moduna uygun giyinen Şen zevkiyle herkesin beğenisini kazanıyor.

Renk, dikiş ve kumaş kalitesine çok önem veren Ferit Şahenk’in ince çizgisi güzel giyinmek. Tercihlerinde eşi Dianne Hanımdan yardım alan Ferit Bey iş dünyasının en karizmatik beylerinden.