Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.115,74
ALTIN
1.241,53
DOLAR
19,29
STERLİN
24,00
EURO
21,04
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tarihten sesleri Pera Müzesi’ne taşıyan portal “Akustik Ufuk”

Pera Müzesi, müzisyen ve sanatçı Özcan Ertek’in Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan esinlenerek hazırladığı Akustik Ufuk başlıklı interaktif ses yerleştirmesini ikinci kat sergi salonunda sanatseverlerin deneyimine sunuyor.

11 Nisan 2023 Salı 14:17
6 Okunma
Tarihten sesleri Pera Müzesi’ne taşıyan portal “Akustik Ufuk”

İSTANBUL- Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi güncel sanatçıların üretimini teşvik ederek koleksiyonlarından esinlenen yeni yapıtlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Müzisyen ve sanatçı Özcan Ertek’in Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan esinlenerek hazırladığı Akustik Ufuk başlıklı interaktif ses yerleştirmesi, ziyaretçileri tarih içinde akustik bir seyahate davet ediyor. 

Akustik UfukKesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisindeki resimlerden esinlenerek üretilen ses manzaralarını elektronik bir pusula aracılığıyla çalan bir enstrümana dönüşüyor. 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan dönemde Avrupa devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki yoğun ilişkilerden esinlenen proje, tarih ile günümüz arasında bir bağ kuruyor. Ziyaretçileri bu enstrümanı kullanarak sergide yer alan eserlerden ilhamla üretilen sesleri dinlemeye davet eden yerleştirme, müzenin ikinci katındaki Oryantalist Resim Koleksiyonu galerisinde deneyimlenebiliyor.

İnsan, makine ve doğa ilişkilerini gündeme getiren çalışmalara imza atan Özcan Ertek’in Akustik Ufuk yerleştirmesi, farklı zamanlardan sesler getiren bir portal görevi görüyor. Metal korna, transistörler ve canlı kodlamadan oluşan ses performansında, Osmanlı döneminde farklı coğrafyalarda kurulan ilişkilerle ilgili ses manzaraları, yapay doğa sesleri ve tarihteki gündelik kent yaşamı tınıları Pera Müzesi’ne taşınıyor.

HABER: MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Akustik Ufuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Tutankhamun, Çocuk Kral’ın Hazineleri’ sergisi öğrencileri bekliyor
‘Tutankhamun, Çocuk Kral’ın Hazineleri’ sergisi öğrencileri bekliyor
“Kubbe” eseri geliyor
“Kubbe” eseri geliyor
İtalyan sinemasının unutulmaz film müzikleri Atatürk Kültür Merkezinde müzikseverlerle
İtalyan sinemasının unutulmaz film müzikleri Atatürk Kültür Merkezinde müzikseverlerle
Yaşlılığa Gülümseyerek Bakmanın Oyunu “Gidiş Dönüş Moskova (Retro)” Şehir Tiyatroları’nda
Yaşlılığa Gülümseyerek Bakmanın Oyunu “Gidiş Dönüş Moskova (Retro)” Şehir Tiyatroları’nda
EBRU’YLA KEŞFET
EBRU’YLA KEŞFET
Şerif Pınar okurlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor
Şerif Pınar okurlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor
“Hava Muhalefeti”nin galası yapıldı
“Hava Muhalefeti”nin galası yapıldı
Kalinda Antik Kenti'nde kazı çalışması yapılacak
Kalinda Antik Kenti'nde kazı çalışması yapılacak
24 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak
24 Nisan'a kadar sanatseverlerle buluşacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi