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Tarihi Seyitnizam Çeşmesi yeni yerine taşınıyor

27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:02
Tarihi Seyitnizam Çeşmesi yeni yerine taşınıyor

İSTANBUL - Son dönem Osmanlı eserlerinden Seyitnizam Çeşmesi, Zeytinburnu Belediyesi tarafından yan tarafında bulunan parsele taşınıyor. Daha önce restorasyon projelerinin de onaylı olduğu tarihi çeşme için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da onay çıktı.


 

Seyitnizam Mahallesi’nde bulunan ve yıllar içerisinde kentsel değişimler nedeniyle yolda kalan tarihi eserin Vakıflar Genel Müdürlüğü envanterinden düşmesi üzerine Zeytinburnu Belediyesi, yeniden yaşatmak için taşıma kararı aldı.


 

“ZAMANLA DIŞ ETKENLERE AÇIK BİR HALE GELMİŞTİ”


 

Çalışmalar hakkında bilgi veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “İlçemizde bulunan tarihi Seyitnizam Çeşmesi’ni yan tarafında bulunan parsele uzmanlar eşliğinde taşıyoruz. Bu çeşme bir duvar çeşmesidir ancak zamanla duvar kalmadığından dış etkenlere açık bir hale gelmişti. Rekonstrüksiyonunu yaparak eski haline getirmeyi planlıyoruz. Eser, bir hazireyle yan yana geldiğinde daha tanımlı bir köşe haline gelecek. İşlemleri oldukça hassas bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında bu değerli eser inşallah özgün haliyle Zeytinburnu’nda yeniden hayat bulacak” dedi.


 

TARİHİ SEYİTNİZAM ÇEŞMESİ HAKKINDA


 

Seyitnizam Çeşmesi, tek yüzlü duvar çeşmesi olup, yuvarlak kemerli bir nişe sahip. Kemerin kilit taşında bir rozet, cephesinin üst kısmında saçak biçiminde silme mevcut. Arkasında tuğla örgülü dörtgen haznesi bulunuyor, yapının kitabesi yok. Silivrikapı ve Mevlanakapı çıkışının Çırpıcı güzergahı üzerinde, döneminde kavşak nokta teşkil ettiğinden, halk arasında ‘ayrılık çeşmesi’ olarak adlandırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Seyitnizam Çeşmesi
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