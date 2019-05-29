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Tarihi Osmanlı Hamamı'nda 500 yıllık hizmet

İzmit merkezde, 1975 yılında yanan, yaklaşık 12 yılın ardından restorasyonu yapılan, 500 yıllık tarihi Osmanlı Hamamı'nda hizmet verilmeye devam ediliyor. Hamamı işleten Şerif Salih Ağca, "Burası tarihi hamam olduğu için sonuna kadar işimizi sürdürmek istiyoruz. Hamamcılık sektörü her geçen gün kan kaybediyor ve bitmek üzere. Sektörümüzün son günlerini yaşadığını söyleyebiliriz" dedi.

Tarihi Osmanlı Hamamı'nda 500 yıllık hizmet

İzmit merkezde, 1975 yılında yanan, yaklaşık 12 yılın ardından restorasyonu yapılan, 500 yıllık tarihi Osmanlı Hamamı'nda hizmet verilmeye devam ediliyor. Hamamı işleten Şerif Salih Ağca, "Burası tarihi hamam olduğu için sonuna kadar işimizi sürdürmek istiyoruz. Hamamcılık sektörü her geçen gün kan kaybediyor ve bitmek üzere. Sektörümüzün son günlerini yaşadığını söyleyebiliriz" dedi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:17
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Tarihi Osmanlı Hamamı'nda 500 yıllık hizmet

İZMİT - İzmit'in Fethiye Caddesi’nde yer alan, kentin en eski hamamları arasında bulunan, 1560'lı yıllarda Kanuni Sultan Süleyman'ın kethüdası Mehmet Bey tarafından yaptırılan, geçen sürede 3 kez yıkılan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Osmanlı Hamamı'nda, yaklaşık 500 yıldır hizmet veriliyor. Hamamcılık sektörünün her geçen gün kan kaybettiğini söyleyen hamamın işletmecisi Şerif Salih Ağca, "Burası klasik bildiğimiz anlamda bir Türk hamamı. Bina yapısal olarak hala sağlam, bir eksiği yok, statik olarak bir problemi yok. Yakın zamanda tekrar incelendi, bina da sadece görsel olarak bir eskime var. Bunun dışında başka bir problemi yok. Gelişen dünyayla birlikte tüketim alışkanlıkları değişiyor, hizmet alışkanlıkları da değişiyor ve hamam da bunlardan bir tanesi. SPA'lar, havuzlar tabi ki bazı insanların tercihini değiştirebiliyor. Eskiyen belki de bitmeye yüz tutan bir iş oldu hamamcılık. Çok üst düzey hizmet veren yerlerin dışında başka türlü ayakta durulması mümkün değil; çünkü bu hizmete talep yok, bu hizmetin talibi yok. Ticarette de tabi ki para kazanmanız gerekiyor dolayısıyla hamamcılık bitmek üzere. Burası tarihi bir hamam olduğu için sonuna kadar bu işimizi sürdürmek istiyoruz. Hamamcılık sektörü her geçen gün kan kaybediyor ve bitmek üzere. Sektörümüzün son günlerini yaşadığını söyleyebiliriz " diye konuştu. 

'ANITSAL YAPI NİTELİĞİNDE'

Ağca, binanın anıtsal yapı niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu bina yaklaşık 1560'lı yıllarda, Kanuni Sultan Süleyman'ın kethüdası Mehmet Bey tarafından yapılıp vakfedilmiştir. Fevziye Camii ile beraber vakfa ait birkaç dükkanla beraber armağan vakfedilmiştir. O günden bugüne sanırım 3 defa tamamen yerle bir olmuş tamamen yıkılıp yeniden restore edilmiştir. Bu hali binanın 3'üncü hali olarak kullanılıyor, bu bina Marmara Depremi'nde hasar görmedi. Mimar Sinan'ın tarzına çok benzediği için bina, onun olduğunu yazan kaynaklar da var ama ağırlıklı görüş Mimar Sinan'ın öğrencilerinden birine ait olduğu söyleniyor. Bina anıtsal bir yapı niteliğinde ama maalesef tarihi hakkında kaynaklarda çok fazla bir bilgi yer almıyor" dedi. 

Hamama sık sık geldiğini anlatan Ali Yıldırım ise "Sürekli Türk hamamına geliyorum. Burası çok güzel ve burada kese, masaj yaptırıyorum. Buradan çıktığım zaman üzerimde güzel bir rahatlama oluyor ve kendimi hafiflemiş hissediyorum. Çok eski bir hamam burası tarihi bir hamamda kese yaptırmak çok güzel bir duygu. Buraya sık sık gelmeye çalışıyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Osmanlı HamamıIzmit
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