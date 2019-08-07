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Tarihi kilisenin duvarlarına sprey boya ile yazı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 19'uncu yüzyıldan kalma Aziz Theodoros Trion Kilisesi binasının taş duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazıldı.

Tarihi kilisenin duvarlarına sprey boya ile yazı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 19'uncu yüzyıldan kalma Aziz Theodoros Trion Kilisesi binasının taş duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:36
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Tarihi kilisenin duvarlarına sprey boya ile yazı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, 'Ayastefanos Antlaşması' gereğince Osmanlılar tarafından Sultan Abdulmecid döneminde yaptırılan Aziz Theodoros Trion Kilisesi, halk arasında 'Üzümlü Kilise' olarak biliniyor. Her yıl Mayıs ayının son Pazar günü açık olan kilise Bahar Ayini'ne ev sahipliği yapıyor. Bu ayine Fener Rum Patriği Bartemelos da katılıyor. Bölgede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi kilise binasının taş duvarları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazılarak tahrip edildi. Duvarlara, 'Yeniden çıkıp gelsen, ya istiklal ya ölüm desen', 'Sağa sola bakma ben varım de yürü', 'Seni seviyorum' şeklinde yazılar yazıldı.

Tarihi yapıya zarar verilmesine tepki gösteren bir ziyaretçi, "Bu tarihi eserleri görmek için insanlar yurt dışından geliyor. Böyle bir manzarayla karşılaşmak gerçekten üzücü bir durum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarihi KiliseNevşehirAziz Theodoros Trion Kilisesi
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