Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Tarihe tanıklık eden halılar burada restore ediliyor
Tarihe tanıklık eden halılar burada...
Beşiktaş Belediyesi’nden Çanakkale’ye saygı turları
Beşiktaş Belediyesi’nden Çanakkale’ye saygı turları
Dinamo Sassari, koronavirüs tehdidi nedeniyle maça çıkmama kararı aldı
Dinamo Sassari, koronavirüs tehdidi nedeniyle...
Yaşlı nüfus 30 yıl sonra 3 kat artacak
Yaşlı nüfus 30 yıl sonra...
Anne sözü dinledi, atletizmde tarih yazdı
Anne sözü dinledi, atletizmde tarih...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tarihe tanıklık eden halılar burada restore ediliyor

Yaklaşık 100 yıldır Milli Saraylar’da kullanılan ve zamanla yıpranan halılar, Milli Saraylar Halı Restorasyon Atölyesi’nde onarılarak ilk günkü görüntüsüne kavuşuyor. Restorasyonlar halının yıpranma şekline göre 3 ayda da tamamlanabiliyor, 1,5 - 2 yıl da sürebiliyor.

10 Mart 2020 Salı 11:50
0 Okunma
Tarihe tanıklık eden halılar burada restore ediliyor

İSTANBUL - Saraylarda, köşklerde, kasırlarda tarihe tanıklık eden ve zaman içinde yıpranan halılar, Milli Saraylar Halı Restorasyon Atölyesi’nde ilmek ilmek dokunarak onarılıyor. Atölyedeki ustalar 2007 yılından beri yıpranan halıların ömrüne ömür katarken, restorasyon çalışmalarının her aşamasını da kayıt altına alıyor. Restorasyon işlemleri biten halılar, bulunduğu tarihi mekanda yeniden, ziyaretçilerin ayakları altına seriliyor. 


2007’DEN BERİ HALILARIN ÖMRÜNE ÖMÜR KATIYORLAR


Milli Saraylar Halı Restorasyon Atölyesi Sorumlusu Mehmet Köksal, her anı fotoğraflar ile kayıt altına alınan restorasyon aşamalarını şu sözlerle anlattı: 


"Bu atölye 2007 yılında Hereke’de kuruldu. Daha sonra İstanbul’a 2011 yılında nakledildi. Bu işlem şu anda İstanbul Yıldız Şale’de devam ediyor. Bu halılar biliyorsunuz tarihi halılar. Aşağı yukarı 80-90 yıllık tarihi olan objelerimiz. Bu objeler Dolmabahçe Sarayının, kasırların, köşklerin halıları. Hangi saraya ve hangi odaya ait olduğu bize kayıtlı geliyor. Bunlar tespit edildikten sonra önce ehil ellere, yıkamaya gönderiliyor. Yıkama yapıldıktan sonra bizim atölyemize gelir ve burada biz önce halının dokuma tekniği ve iplerinin kalitesini, numarasını tespit ederiz. Sonra, bu iplerin boyamasını yaparız. Tabii senelerin kullanımından dolayı yıpranmalar, aşınmalar olduğundan farklı farklı renkler ortaya çıkmıştır.  Ona göre en yakın renklere boyama işlemi yapıyoruz. Ve ipleri kuruttuktan sonra, mesai arkadaşlarımız ile onarım aşamasına geçilir. Onarım aşamasında ilk önce hasır işlemi dediğimiz işlem yapılır. Sonra tığ ya da iğneyle dokuma işlemi yaparız. En son ise tesviye aşamasına geçilir. Yani üstündeki tüy aşaması, halının kendi bünyesine yaklaşması için tesviyesi yapılır. Her aşama fotoğraflanarak kayıt altına alınır. Tüm bu işlemler bittikten sonra halı seksiyon bölümüne nakledilerek bulunmuş olduğu mekana serilir” 


“HER HALI DOKUYAN RESTORASYON YAPAMAZ”


Halı dokumak ile restorasyon yapmak arasında farklar olduğunu vurgulayan Köksal, şöyle konuştu:


"Burada şu anda 6 kişi mevcut. Tüm mesai arkadaşlarımız bu işin ustası, yetişmiş elemanlar. Onun için burada hepsi bir halıyı aldığında tüm işlemlerini yapmak ile muktedir. Yeni halı dokumak da kolay bir iş değildir ama onarım işi ile yeni halı dokumak arasında çok büyük farklar var. Çünkü onarım işinde düşünün ki bir insanı doktor ameliyata almıştır ama karşısına ne çıkacağını bilemez, onu açtıktan sonra fark eder. Burada da aynı. Halıya başlarsın, halı dışarıdan çok iyi görünür ama içteki atkı ve telleri çürümüştür. Bizim mesleğimiz sabır işidir. İğne ile kuyu kazmak gibi. Burada insanların bazı yerlere geldiği zaman dinlenmesi lazım. Halıya bir bakıyorsun, iğne atarsın öbür taraftaki çürümüş olan yer kırılır hemen. Sabredip, tahammül etmezsen bu mesleği yapamazsın. Bir de seveceksin bu mesleği. Bütün mesai arkadaşlarımız da bu işi severek yapıyor. Biz de bu halıların ömrüne ömür kattığımızda,  bundan zevk duyuyoruz. Çünkü bu ata yadigarı, ileri tarihlere aktardıysak ne mutlu bize. Tabii halı dokuması ile benzerliği sadece ilmek atmasını bilmektir fakat halı dokumakla onarım tamamen farklı bir şeydir. Biz mesela usta çırak ilişkisi ile yetişiriz. Daha sonra okullar ama bu işte dediğim gibi zaman ve tecrübe önemli. Halı dokumasında önün açıktır, devam edersin gidersin ama bu iş dokuma ile çok farklıdır. Tabii ki eğitimi farklıdır. Buradakiler doktorun yaptığı gibi ameliyata giriyor. Halının dokularını tamamlıyor. Onun için dokuma ile halı onarımı çok farklı.”


“BİR HALININ RESTORASYONU 2 SENE SÜRDÜ”


Halının yıpranma şekline göre restorasyon süresinin değiştiğini dile getiren Köksal, "Bir halıyı 3 ayda da çıkartabilirsin. Bir halı 1,5 sene, 2 sene de sürebilir. O halının büyüklüğü ve yıpranma şekline göre değişir. Tek tek iğne ile tığ ile onu işliyorsun orada yani. Zaten böyle bir onarımda tarih mefhumunun olmaması lazım. Acele yaparsan işi bozabilirsin.  Temkinli, sakin yapılmalı. En uzun süren bir tane Gördes halımız vardı. İçindeki dokular tamamen yıpranmıştı. Aşağı yukarı 2 yıl sürdü. Buradaki tüm halılar aşındığı için hepsi zor. Sabırla işlenmesi lazım. Bizim mesleğin kolayı yok. Bittikten sonra resimliyoruz, ondan sonra halı seksiyon bölümüne gönderiyoruz ve onlar da mevcut bulunduğu mekana naklediyorlar” ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli SaraylarTarihi HalılarRestoreMilli Saraylar Halı Restorasyon Atölyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Buluşma” Sergisi Marki Sanat Galerisi 
“Buluşma” Sergisi Marki Sanat Galerisi 
Akyol Art Center’de “Bir İstanbul Masalı”
Akyol Art Center’de “Bir İstanbul Masalı”
YEKÜV’ün yeni kütüphane projesi: Öğreten mekanlar
YEKÜV’ün yeni kütüphane projesi: Öğreten mekanlar
cemil. Te. Ke. tek. SİNEMA FİLMİ İZLEYİCİLERİN KARŞISINDA OLACAKTIR!
cemil. Te. Ke. tek. SİNEMA FİLMİ İZLEYİCİLERİN KARŞISINDA OLACAKTIR!
Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı... Satışı iptal ettiler
Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı... Satışı iptal ettiler
'Etkin Kütüphane Projesi' hayata geçirildi
'Etkin Kütüphane Projesi' hayata geçirildi
KORKUYA YENİ SOLUK ! ZEBUN (27 MART’TA SİNEMALARDA)
KORKUYA YENİ SOLUK ! ZEBUN (27 MART’TA SİNEMALARDA)
GÖKÇE İSPİ TURAN’DAN,  BEŞ YIL SONRA YENİ BİR ROMAN:  FİRİŞTEGÂN
GÖKÇE İSPİ TURAN’DAN,  BEŞ YIL SONRA YENİ BİR ROMAN:  FİRİŞTEGÂN
74 Bartın
74 Bartın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı