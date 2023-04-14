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Tarabya Konserleri’ni başlıyor

İstanbul’un simge yapılarından The Grand Tarabya Hotel, kent ve Boğaziçi kültürüne katkı sunmak üzere çıktığı yolda, Proje Kültür işbirliği ile Tarabya Konserleri’ni başlatıyor.

14 Nisan 2023 Cuma 16:38
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Tarabya Konserleri’ni başlıyor

İSTANBUL- The Grand Tarabya, kent kültürüne katkıda bulunmak üzere Proje Kültür işbirliği ile Tarabya Konserleri’ni başlatıyor. 

30 Nisan Pazar günü saat 11.00’de gerçekleşecek ilk konserde, dünyanın farklı noktalarında ülkemizi başarıyla temsil eden Türkiye’nin önde gelen keman virtüözlerinden Cihat Aşkın ve ülkemizin en geniş repertuvarlarından birine sahip usta piyanist Cana Gürmen bir araya geliyor. 

Otelin eşsiz Boğaz manzarasına hakim Panorama Salonu’nda gerçekleşecek ve Schubert’ten, Dvorak’a, Fritz Kreisler’den Manuel de Falla’ya uzanan bir programın sunulacağı konsere, Tarabya koyunun yemyeşil tepeleri ve tarihi köşklerine uzanan benzersiz arka plan eşlik ediyor. 

HABER: MERVE ELÇİ 

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