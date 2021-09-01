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TANJU EKSEK’TEN YENİ ALBÜM  ‘BİZE KALAN’

Türk rock müziğinde 40 yılı aşan deneyime sahip Tanju Eksek’in yeni albümü ‘Bize Kalan’ın, bu zamana kadar çıkan albümlerinden toplanmış bir nevi 'Tanju Eksek Greatest Hits' albümü olarak çıktı.

01 Eylül 2021 Çarşamba 15:36
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TANJU EKSEK’TEN YENİ ALBÜM  ‘BİZE KALAN’

NEDRET HOTUN

BURSA

 2001 yılında kaybettiğimiz müzisyen Yavuz Çetin ile Bodrum Beyaz Ev'de çaldıkları dönem ve sonrasında gelişen süreçte genç müzisyenlere verdiği destekle bilinen Eksek’in Bodrum-İstanbul ana hattında ortaya konan binlerce saatlik sahne performansının izinin yeni albümündeki her notaya yansıtıldığı belirtildi.

Tek cover şarkının Nejat Yavaşoğulları’nın ‘Bu Yorgunluktan Bıktım’ şarkısı olan albümde, Erhan Güleryüz şiirlerini paylaştı, Akın Eldes elektrik gitarıyla eşlik etti, Uğur ÖktemErkan OkurTürker OtçuBurak Güngörmüş ve Toygun Sözen gibi birçok müzisyen bilgi ve deneyimleriyle albüme katkı sağladı.

Kayıtları Bodrum ‘pianoniMRecords’ stüdyosunda yapılan ve ‘People Make Music’ etiketiyle çıkan albüme Spotify ve YouTube gibi dijital platformlardan ulaşılabilir.

Önce Vatan Gazetesi

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NEDRET HOTUNTANJU EKSEKAlbümBİZE KALANönce VatanTürk Rock Müziği
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