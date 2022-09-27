TANJU EKSEK’TEN YAZA VEDA

HABER: NEDRET HOTUN

Rock müziğin ikonik figürü Tanju Eksek Bodrum’da Eylül ayı programını tamamladı. İstanbul Bodrum arası mekik dokuyan sanatçı müzikseverlere yine doyumsuz bir yaz yaşattı.

KLASİK ROCK MÜZİĞİN İKONİK FİGÜRÜ

Klasik rock müziğinin yetmişli ve seksenli yıllarına yüksek bir sadakatle bağlanmış romantik, (Yavuz Çetin dahil) birçok solist ve topluluğun şekillenmesinde etkisi olmuş güçlü bir müzikal karakter olan Tanju Eksek en son 12 şarkıdan oluşan ‘Bize Kalan’ adlı bir albüm yaptı.

40 yılı geride bırakmış müzik emekçisi olan Tanju Eksek albümünü tek dönemin bestelerinden değil, yıllara dağılmış sahnede defalarca çalınmış, bugüne değin stüdyoda kaydedilmemiş parçalardan oluşturmuş. 12 şarkıdan oluşan “Bize Kalan” sanatçının hayatın özeti. Yapım, düzenleme ve klavyeleri üstlenen Emre Önbayraktar. gitarda Türker Otçu, basta Burak Güngörmüş, üç parçanın nefeslilerinde Toygun Sözen, birer parçada gitarlarda Akın Eldes ile Tigin Aray; şarkı söyleyip akustik gitar çalan Tanju’nun yol arkadaşları. Tek kavır “Bu Yorgunluktan Bıktım” Nejat Yavaşoğulları’ndan.