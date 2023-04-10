Tamirane'de bu hafta sonu

İSTANBUL- Anadolu yakasının sevilen sahnesi Tamirane Akasya, pop, caz ve alternatif müziğin önde gelen isimlerini ağırlamaya devam ediyor. 14 Nisan Cuma akşamı müzik sevdalısı beş doktordan oluşan Kord Vokal, Türkçe Pop-Rock coverların yanı sıra yabancı popüler şarkıların da yer aldığı repertuvarı ile, 15 Nisan Cumartesi akşamı ise eskimeyen Türkçe şarkıları kendine has yorumuyla bambaşka bir lezzette sunduğu “Bildiğinizden Farklı” projesiyle Zeynep Özyılmazel Tamirane Akasya sahnesine konuk oluyor.

HABER: MERVE ELÇİ