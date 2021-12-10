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Tam Tango Havası...

Anadolu Nefesli Beşlisi TANGOLOJİ ile 12 Aralık’ta CRR’de

10 Aralık 2021 Cuma 17:56
5 Okunma
Tam Tango Havası...

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

 Anadolu’nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla bir araya gelen Anadolu Nefesli Beşlisi, “Tangoloji” isimli projeleriyle 12 Aralık akşamı, saat 19.00'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sahne alacak. Tangoloji’de, tango kültürünün doğuşundan bugüne uzanan süreç kronolojik anlatımla sanatseverlerle buluşacak.

Geleneksel müziğin ezgilerini batı enstrümanlarıya buluşturan Anadolu Nefesli Beşlisi; Cem Önertürk (flüt), Ufuk Soygürbüz (obua) Kıvanç Fındıklı (klarnet), Ozan Evruk (fagot) ve Hüseyin Uçar (korno)’dan oluşuyor. Anadolu’nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla bir araya gelen topluluk, 12 Aralık akşamı dinleyicileri Arjantin’e doğru yolculuğa çıkaracak. 

Anadolu Nefesli Beşlisi, Tangoloji ismini verdikleri projelerinde, tango müziğinin tarihi gelişimini kronolojik olarak anlatıyor. Kıvanç Fındıklı'nın üflemeli beşli ve bandoneon için düzenlemiş olduğu; içinde hırçınlık, asilik, küstahlık gibi duygular barındıran tango eserleri ile program, uzun süre akıllardan çıkmayacak bir performans vaat ediyor.

Sahnede Anadolu Nefesli Beşlisi’ne eşlik edecek dans ve opera sanatçıları da, tangonun 100 yılı aşkın tarihsel evriminin hikâyesini şarkılar ve danslarla destekleyecek.

110, 80, 50 ve 30 TL olan konser biletleri CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten edinilebilir.

Önce Vatan Gazetesi

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