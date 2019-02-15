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Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde

Kendilerine özgü müzikleriyle adından söz ettiren Taksim Trio grubu, 7 Mart Perşembe günü İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde

Kendilerine özgü müzikleriyle adından söz ettiren Taksim Trio grubu, 7 Mart Perşembe günü İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

15 Şubat 2019 Cuma 13:53
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Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde

İSTANBUL - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), 7 Mart Perşembe günü Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek tarafından kurulan Taksim Trio grubunu ağırlayacak. Saat 19.00’da İKÜ Ataköy Yerleşkesinde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek olan konserde grup, kendi bestelerinin yanı sıra usta sanatçıların eserlerini de yorumlayacak. Bugüne kadar üç ayrı albüme imza atan Taksim Trio'nun türküden caza, sanat müziğinden pop müziğine uzanan geniş repertuarlarıyla dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunması bekleniyor.

TAKSİM TRİO HAKKINDA

Klarnette Hüsnü Şenlendirici, kanunda Aytaç Doğan, bağlamada ise İsmail Tunçbilek’in yer aldığı grup 2007’de kuruldu. Aynı yıl 'Taksim Trio' isimli bir albüm çıkaran üçlü, daha sonra özgün bestelerinin yanı sıra Orhan Gencebay, Zülfü Livaneli ve Şükrü Tunar’ın parçalarının da yer aldığı 'Taksim Trio 2' albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Son olarak 2016 yılında 'Ahi' albümleriyle grup, uluslararası müzik piyasasında da isminden söz ettirmeye başladı. Dünya müziğinin önemli fuarlarından sayılan WOMEX’te dakikalarca ayakta alkışlanan, bir sonraki yıl da Londra Caz Festivali kapsamında Queen Elizabeth Hall sahnesine çıkan Taksim Trio,dünya çapında müzikal zenginliği ile öne çıkan gruplar arasında gösteriliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taksim TrioAkıngüç Sahnesi
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