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“Suyun Sesi, Kentin Alfabesi” Ziyarete Açıldı.

İPA Sergi programının ilk seçkisi “Suyun Sesi, Kentin Alfabesi” İPA Kampüs’te ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Aybüke Fayetörbay’ın yaptığı sergide sanatçılar Balkan Karışman, Burcu Perçin, Ferhat Özgür, Hakan Keleş, Rafi Baysal ve Yusuf Ölmez’in çalışmaları yer alıyor.

31 Mart 2023 Cuma 10:39
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“Suyun Sesi, Kentin Alfabesi” Ziyarete Açıldı.

İSTANBUL- Suyun Sesi Kentin Alfabesi sergisi, kentsel mücadeleyi odağına alarak kentin özgürce deneyimlenmesinin engellenmesini, ütopya vaadiyle heterotopyaların yıkılmasını, dönüşüm ya da restorasyon diyerek sıkıştırılan yaşam alanlarını, İstanbul’un silueti ve doğaya yapılan ağır tahribatları ve eko-kırımın acı bir örneği olan Kanal İstanbul Projesi’ne eleştirel bir açıdan bakıyor. Sergide fotoğraf, resim, illüstrasyon ve video olarak farklı sanat disiplinlerindeki tezahürleri bir araya getiriyor.

Sergi açılışında konuşan İPA Genel Sekreteri Oktay Kargül, “İstanbul için ortak üretim mekânına dönüştürdüğümüz İPA Kampüs’te başladığımız bu yeni program, kent konusuna farklı açılardan bakmak isteyen sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiriyor. İPA Sergi kapsamında hazırlanacak seçkilerle İstanbul üzerine sanat perspektifinden de sorular sorulacak ve yeni araştırma alanları açılmış olacak.

HABER: GİZEM ÇAKIL 

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Anahtar Kelimeler:
Suyun SesiKentin Alfabesi İAybüke Fayetörbay
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