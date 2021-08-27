ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Pandemi dönemi; 80 sanatçının katılımıyla gerçekleşen sergi, kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Galeri; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle.

Sanatın ve sanatçının yanın da olan İYİ PARTİ İstanbul İl Kültür Sanat Başkanlığı’nın mensupları olan İl Başkan Yardımcısı Sn. Oğul Aktuna , İl Kültür Sanat Komisyon Üyesi Ressam Sn. Evrim Tok ve Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Ressam Sn. Muammer Nas‘ın da katkıda bulundukları Karma Resim sergisi’ndeki tabloların tamamı bağış amaçlı satıldı.

“Support For Future” sergisi; La Visione Art Gallery’de 27 Ağustos 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. İletişim Yaman Pakdil 0212 259 91 11