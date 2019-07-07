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“Sunshıne” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...
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“Sunshıne” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...

La Visione Sanat Art Galery; küratörlüğünü Gizem Günaçtı’ nın yaptığı, genç sanatçıların Karma Resim Sergisi “Sunshıne’nın açılışını 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu. 

“Sunshıne” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...

La Visione Sanat Art Galery; küratörlüğünü Gizem Günaçtı’ nın yaptığı, genç sanatçıların Karma Resim Sergisi “Sunshıne’nın açılışını 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu. 

07 Temmuz 2019 Pazar 19:26
82 Okunma
“Sunshıne” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

    

   


    

İSTANBUL

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

  

Dilek Hançerli, Ece Merve Tozman, Ercan Molla, Feruze Akay, Feza Mercan, Gülsüm Önder, Havva Tutar, Haşmet Zenginler, Hülya Kaya, Hüsniye Uğur, Kemalettin Yakar, Nermin Yokuş Epekçiler, Nilüfer Büyükkapucu, Nimet Çelikoyar, Sıla Güven, Tülay Erdilli, Yağmur Güçlü, Yusuf Karaca, İnanç Erkol, İzel Şahin

Ayrıca kendi alanında ünlü sanatçılar olan Adnan Turani, Devrim Erbil, Enis Aktaş, Ilgaz Özgen Topçuoğlu, Süleyman Saim Tekcan, Tanju Demirci, Ömer Yiğit Aral’ın da eserleri sergi de yer aldı...

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 20 Temmuz 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Önce Vatan Gazetesi

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Zambak KarabaySergiönce VatanLa Visione Sanat Art GallerySunshineİstanbul
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