“Sunshıne” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL





İSTANBUL

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

Dilek Hançerli, Ece Merve Tozman, Ercan Molla, Feruze Akay, Feza Mercan, Gülsüm Önder, Havva Tutar, Haşmet Zenginler, Hülya Kaya, Hüsniye Uğur, Kemalettin Yakar, Nermin Yokuş Epekçiler, Nilüfer Büyükkapucu, Nimet Çelikoyar, Sıla Güven, Tülay Erdilli, Yağmur Güçlü, Yusuf Karaca, İnanç Erkol, İzel Şahin

Ayrıca kendi alanında ünlü sanatçılar olan Adnan Turani, Devrim Erbil, Enis Aktaş, Ilgaz Özgen Topçuoğlu, Süleyman Saim Tekcan, Tanju Demirci, Ömer Yiğit Aral’ın da eserleri sergi de yer aldı...

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 20 Temmuz 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.