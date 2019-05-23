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Sümela Manastırı ziyarete açılıyor
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor

Sümela Manastırı ziyarete açılıyor

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik yerlerinden Sümela Manastırı, 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Cumartesi günü açılacak.

Sümela Manastırı ziyarete açılıyor

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik yerlerinden Sümela Manastırı, 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Cumartesi günü açılacak.

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:28
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Sümela Manastırı ziyarete açılıyor

ANKARA - Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 22 Eylül 2015'te başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sümela Manastırı'nın restorasyonu ve çevre düzenlemesi kapsamında patika yollarda duvar ve derz yapımı, döşemeler ve merdivenlerin ahşap kaplanması, mutfak, ayazma, papaz odası ve keşiş odalarını kapsayan bölümlerde askıya alma ve restorasyon imalatları tamamlandı. Sümela Manastırı'nda su kemerleri ve giriş bölümü üzerinde yer alan kayalık yüzeylerdeki taş temizleme, dış avlu ve giriş bölümü yapıları olan tuvalet, bilet gişesi ile yine su kemerlerinin restorasyonları yapıldı. Sümela çevresindeki taş düşme tehlikesine karşı giriş kapısı üzerinde düşme tehlikesi bulunan bin 600 tonluk kaya bloğunun yerine sabitlemesi ve çelik ağla bohçalaması önlemleri alındı.

İLK KISIM ZİYARETE AÇILACAK

4 yıl süren restorasyonun ardından Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadarki ilk kısmı Cumartesi günü ziyarete açılacak. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan da katılacak. İkinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yapılacak. Ardından Manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Manastır ve kompleksinde sürdürülen çalışmalar tamamlandıktan sonra bakanlık Sümela'yı UNESCO Dünya Kültür Mirası Daimi Listesi'nde yerini almasına yönelik işlemleri başlatacak.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

Son Güncelleme: 23.05.2019 05:59
Anahtar Kelimeler:
RestorasyonZiyaretSümela Manastırı
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